Helle Thorning-Schmidt vil have en kvinde i spidsen for EU

Der har aldrig været en kvindelig formand for EU-Kommissionen. Men det skal der laves om på, mener Danmarks første kvindelige statsminister, Helle Thorning-Schmidt.

Helle Thorning-Schmidt, der til sommer stopper som direktør for det internationale Red Barnet, vurderer, at der er mange gode kvindelige kandidater til posten som formand for EU-Kommissionen.

- Jeg mener helt bestemt, at det er tid til at få en kvinde i spidsen. Der er mange kvalificerede kvinder i Den Europæiske Union, som kan klare det, selv om der ikke er mange, der har været premierministre.

- Der har været en masse konservative mænd, der har haft jobbet, men det er tid til en kvinde, siger Helle Thorning-Schmidt til mediet Politico, der dækker europæisk politik.

Den nuværende kommissionsformand Jean-Claude Junckers mandat udløber til november.

Helle Thorning-Schmidt er tidligere blevet nævnt som en mulig kandidat til posten, men i interviewet med Politico afviser hun, at det er et tema.

- Jeg har været i politik i mange år. Nu ser jeg frem til at have en mere fri rolle, hvor jeg kan gøre og sige, hvad jeg vil, siger hun.

Til sommer, når Thorning-Schmidt stopper i Red Barnet, vil hun indlede en bestyrelseskarriere. Hun har arbejdet i Red Barnet siden 2016.

Helle Thorning-Schmidt roser i interviewet EU-landene for, hvordan de står sammen, når det gælder brexit.

- Det er ret fantastisk, og jeg er meget stolt af de europæiske lande over, at de faktisk har formået at stå sammen og haft én samlet holdning.

- Som en, der har deltaget i over 30 EU-topmøder, kan jeg sige, at det ikke er en let ting at gøre, fordi der er så mange forskellige interesser på spil, siger hun.

Samtidig retter hun kritik mod Storbritannien og premierminister Theresa May.

- Der er sket så mange ting igennem de seneste næsten tre år, som bare har været fejl på fejl på fejl, siger Helle Thorning-Schmidt.

Hun vurderer, at et brexit uden en aftale vil skade mange mennesker. Her nævner hun, at det især vil ramme marginaliserede grupper af mennesker, der i forvejen ikke har mange midler at gøre godt med.