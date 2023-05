Helt vildt: CIA vil rekruttere russiske spioner

I krig og kærlighed gælder alle kneb.

Og det lader til, at den amerikanske efterretningstjeneste, CIA, i den grad har taget det gamle ordsprog til sig.

Tirsdag publicerede agenturet nemlig en noget overraskende video på deres nye Telegram-kanal, som opfordrer utilfredse russere til at tage kontakt til efterretningstjenesten og blive informanter.

Det skriver CNN.

I videoen kan man se, hvordan forskellige russere stiller spørgsmålstegn ved den tilstand, som Rusland befinder sig i. Imens kører en voiceover, der fortæller, at det er muligt for russerne selv at gøre noget ved situationen og samtidig være en russisk patriot, der elsker sit land.

Vil have fat i nøglepersoner

Videoen, der er blevet lagt op på flere af efterretningstjenestens sociale medier, skal således ses som et forsøg på at rekruttere russiske nøglepersoner, som kan have essentiel information om deres land.

Annonce:

I slutningen af videoen kan man se, hvordan en kvinde, der lader til at arbejde for Ruslands regering, vælger at kontakte CIA gennem den krypterede browser TOR.

Efterretningstjenesten har tilmed også efterladt en guide på det kyrillisk, der instruerer folk i, hvordan de kan kontakte det amerikanske agentur.

'Hos CIA har vi pligt til at beskytte dem, der arbejder sammen med os rundt om i verden. Hvis du kontakter CIA for at dele oplysninger om Rusland, bedes du gøre det sikkert via vores portal på the dark web', skriver CIA i et opslag på deres Instagram.