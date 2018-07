Hemmelig optagelse med Trump offentliggjort

USA’s præsident, Donald Trump, blev uden sin viden båndoptaget af sin mangeårige advokat, Michael Cohen, mens de diskuterede en betaling med forbindelse til en Playboy-model, der hævdede, at hun havde haft en affære med Trump.

Michael Cohens advokat Lanny Davis har overdraget båndet til tv-stationen CNN, der har offentliggjort samtalen natten til onsdag dansk tid.

Diskussionen mellem Trump og Cohen fandt sted i september 2016 få uger efter, at ugebladet National Enquirer havde betalt 150.000 dollars til den tidligere Playboy-model Karen McDougal for rettighederne til historien om affæren, der angiveligt fandt sted i 2006.

'Catch and kill'

Historien blev købt, men aldrig trykt, da direktøren for National Enquirer er en god ven af Trump. En praksis, der kaldes for 'catch and kill' i den amerikanske mediebranche.

Advokat Michael Cohen har i smug optaget samtaler med sin tidligere chef, Donald Trump. Foto: AP

På optagelsen kan man høre Michael Cohen sige, at han er nødt til at 'starte et firma for at overføre alle info til vores ven David'. Ifølge CNN er der sandsynligvis tale om David Pecker, der er boss for National Enquirer.

Da Cohen begynder at nævne finansieringen, afbrydes han af Trump, der spørger 'hvilken finansiering?'.

- Vi er nødt til at betale, svarer Cohen på båndoptagelsen, der er i dårlig kvalitet og til tider svær at tyde.

- Betal med kontanter, siger Trump angiveligt.

- Nej, nej, lyder det fra Cohen, hvorefter Trump kan blive hørt sige 'check'.

Rudy Giuliani mener, at lydoptagelsen beviser, at præsident Trump ikke har gjort noget forkert. Foto: AP

I sidste uge sagde Trumps advokat Rudy Giuliani, at lydoptagelsen ville bevise, at betalingen blev gjort med check.

Giuliani har også sendt en udskrift af samtalen til CNN. Heraf fremgår det, at Trump siger 'betal ikke med kontanter…check'.

- Udskriften, som vi har overdraget til CNN, afspejler nøjagtigt den optagede samtale, siger Giuliani til Associated Press.

12 beslaglagte bånd

FBI konfiskerede optagelsen, da de ransagede Michael Cohens kontor i april. FBI har i alt beslaglagt 12 båndoptagelser fra Cohen. Cohen efterforskes for flere kriminelle forhold.

Karen McDougal var i Playboy i 1998. Hun hævder, at hun havde en affære med Trump i 2006. Foto: All Over Press

Cohen har tidligere erkendt, at han i 2016 betalte 130.000 dollars til pornoskuespilleren Stormy Daniels for at tie om en påstået affære med Trump. Stormy Daniels har siden sagsøgt Trump for at blive fri for en fortrolighedsaftale, hun underskrev.

Karen McDougal fortalte i et interview med The New Yorker, at hun mødte Trump til en fest hos Playboy-kongen Hugh Hefner i juni 2006. Herefter indledte de angiveligt en 10 måneder lang affære. Trump var gift med Melania på daværende tidspunkt.