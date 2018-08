Henrik Qvortrup: Løkkes gavebod presser Socialdemokratiet

Torsdag fremlægger Finansminister Kristian Jensen regeringens finanslovsforslag for 2019. Ifølge Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup lægges der op til en gavebod.

- Der deles ud til højre og venstre. Vi ved, at der skal være penge til de gamle, til de sårbare børn, til sundhed og til kulturen. Der bliver delt bredt ud, lyder det fra Henrik Qvortrup.

Den indlysende forklaring er ifølge den politiske kommentator, at vi befinder os i et valgår. Derfor gælder det for politikerne om at charmere sig ind på vælgerne på forhånd.

- Jeg vil ikke sige, at politikerne gerne vil bestikke sig til en sejr, og så alligevel. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det ikke lige er i et valgår, hvor man lægger op til de helt store nedskæringer.

Ifølge Henrik Qvortrup er der med regeringens ventede gavebod lagt op til et kapløb om, hvem der vil give mest. Og det presser Socialdemokratiet.

- Det er Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, der plejer at være dem, der er bekymrede for de svage, de syge, de unge og de gamle. Nu ser vi altså en regering, der nærmest går forrest med det ene initiativ efter det andet. Det er selvfølgelig en presbold for Socialdemokratiet, der nu kan sidde og iagttage, hvordan Venstre og regeringen krabber sig ind på det, der burde være deres område.

Se hele interviewet med Henrik Qvortrup øverst i artiklen.

Ekstra Bladet følger selvfølgelig fremlæggelsen af udspillet live klokken 11.00 torsdag.

Se også: Økonomer advarer: Politisk gavebod truer opsvinget