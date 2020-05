Henrik Sass Larsen advarer nu mod skattestigninger

Henrik Sass Larsen synes ikke længere, at skattestigninger er en god idé. Det gik han ellers til valg på for et år siden

Tidligere profil i Socialdemokratiet Henrik Sass Larsen advarer nu mod planlagte skattestigninger, som han mener vil passe 'særskilt dårligt'. Det fortæller han i et interview med Børsen mandag.

Landets tidligere erhvervsminister gik ellers til valg for Socialdemokratiet for et år siden lige netop med budskabet om, at skattestigninger skulle gøre det muligt for danskerne at gå tidligere på pension.

Helt specifikt skulle højere kapitalskatter og en ny bankskat gøre det muligt.

Situationen nu er en lidt anden.

Henrik Sass Larsen er ikke længere Socialdemokratisk Folketingsmedlem, men direktør for DVCA, der er brancheorganisationen for kapital- og venturefonde.

Derudover har coronakrisen ændret markant på det økonomiske billede, og lige netop her findes grunden for vendingen.

- Enhver skat vil gøre det sværere. Det er klart, at hvis man virkelig svækker vores konkurrenceevne på en lang række områder - det er ikke godt i forbindelse med sådan en situation, hvor vi skal til at skabe vækst derude, fortæller Henrik Sass Larsen til Børsen.

Socialdemokratiets planlagte forhøjelse af skatten på bank og kapitalskatter skal indføres i år.

En plan, Henrik Sass Larsen i sin tid selv har været med til at lægge for Socialdemokratiet.

Den tidligere erhvervsminister fik ved sidste folketingsvalg ikke nok personlige stemmer til at blive valgt ind, men valgmatematik reddede den tidligere S-profil.

18. september 2019 valgte Henrik Sass Larsen dog at forlade Folketinget til fordel for sit nuværende job som direktør for DVCA.