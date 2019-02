Her ankommer Kim Jong-un til topmøde

USA’s præsident, Donald Trump, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, vil indlede deres topmøde i Vietnam med en privat middag onsdag.

Det oplyser Det Hvide Hus forud for det to dage lange møde i Hanoi.

Trump medbringer til middagen udenrigsminister Mike Pompeo og stabschef Mick Mulvaney. Kim vil også have to rådgivere til middagen, og begge statsleder vil have tolk, skriver Associated Press.

Torsdag vil Trump og Kim holde en række officielle møder, der blandt andet vil handle om Nordkoreas atomafrustning. USA har indikeret, at en aftale kan udløse en økonomisk gevinst for Nordkorea.

Panseret tog

Trump, der ventes at lande i Hanoi tirsdag aften, forlod mandag USA om bord på Air Force One.

- Det tror, vi får et fortræffeligt topmøde, lød det fra Trump inden afgangen.

USA's præsident, Donald Trump, tager Air Force One til Vietnam. Foto: Reuters

Mens Trump kommer flyvende til topmødet, har Kim Jong-un taget turen i et panseret tog, der har tilbagelagt de 4000 kilometer gennem Kina på over to døgn.

Kim ankom natten til tirsdag til den vietnamesiske grænseby Dong Dang, hvor han blev budt velkommen af skolebørn med nordkoreanske flag.

Sikkerheden er skærpet markant, og stærkt bevæbnede vietnamesiske soldater og politi er til stede. Den sidste strækning på170 kilometer fra grænsen til Hanoi vil den nordkoreanske leder tilbagelægge i sin sorte Mercedes.

Kim Jong-un har sat sig til rette i den sorte Mercedes, der skal køre ham til Hanoi. Foto: Reuters

Forud for topmøde vil begge statsledere holde møde med Vietnams præsident, Nguyen Phu Trong.

Det er anden gang, Trump og Kim holder topmøde.

Det første topmøde i Singapore i juni 2018 resulterede i et løfte fra Kim Jong-un om, at han vil arbejde i retning mod en fuldstændig atomafrustning på den koreanske halvø.

Der har imidlertid ikke været mange meldinger om konkrete fremskridt siden da.