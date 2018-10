Her betaler børnene prisen: - Jeg vil ikke væk fra mine venner

Tvivlen står malet i mange af ansigterne på de forældre, som Ekstra Bladet onsdag eftermiddag møder, da de henter børn på Mølleskolen i Norddjurs Kommune.

For under 24 timer siden blev det nye sparebudget på 460 millioner kroner vedtaget på rådhuset i Grenaa, men dagen derpå lever forældrene stadig i uvished om, deres børns hverdag skal laves helt om eller ej.

En ting er dog sikkert. To af landsbyskolerne i Norddjurs Kommune skal slås sammen. Man mangler blot at finde ud af, om det er Mølleskolen med 250 børn og 62 ansatte, eller om det bliver den mindre Toubroskolen, der skal lukke.

På mødet i byrådssalen blev det besluttet, at de to skoleledelser og deres respektive støttegrupper nu har indtil 29. oktober til at at sætte sig over for hinanden og udarbejde et oplæg til en sammenlægning af de to skoler.

- Vi har vundet lidt ekstra tid, og det er da i det mindste glædeligt, lyder reaktionen fra Carsten Hering, der er formand for foreningen Toubros Venner, til Ekstra Bladet.

Forældrenes dom - Det er skræmmende

Foto: Ernst Van Norde

Morten Heidemann, 37 år. Tidligere elev på Mølleskolen

Det er efterhånden mange år siden, at 37-årige Morten Heidemann gik på Mølleskolen, fortæller han til Ekstra Bladet. Han har nu to børn - Lukas på ni og Lærke på seks år - der er fulgt i fars fodspor.

- Kommunen går alt for drastisk til værks. Brug dog 10 år på at lukke hullerne i stedet for at haste besparelser igennem, siger Morten Heidemann.

Hvis Mølleskolen lukker, rykker Kate sine tre børn over på en skole i nabokommunen Norddjurs. Foto: Ernst Van Norde

- Det er vildt, men der er jo ikke så meget at gøre. Der skal jo spares nogle penge.

- At det går ud over skolerne, er meget vildt, synes jeg, siger Kate, der er mor til tvillinger på fire og en pige på seks.

Den mulige skolelukning er noget, der også påvirker børnene.

- Min store pige tænker på det, de små spørger mig, om de stadig kan gå sammen med deres venner. Men det ved jeg jo ikke, uddyber hun.

Line er bekymret for den stress, som et skoleskift kan medføre. Foto: Ernst van Norde

Line Husum, 39 år, ernæringsassistent fra Grenaa

- Det er skræmmende, at det er kommet hertil.

- Det rammer de svageste i vores samfund. Børnene skal have en god start på livet, hvor de ikke stresser, siger Line, der også er rigtig glad for at have sine børn på Mølleskolen.

Line er bange for, at hendes børn bliver stressede af at gå på en stor skole med mange elever.

- De har lavet en bommert på rådhuset. Jeg føler mig lidt som jaget vildt. Det er både mine børns skole og mit arbejde, det går ud over, siger hun bekymret.



Harry, skoleelev

- Jeg bliver ked af det, hvis min skole skal lukke, siger Harry med en bekymret mine.

Han har bestemt ikke lyst til at flytte skole.

- Jeg har bare nogle rigtig gode venner her, og dem vil jeg ikke væk fra.

Kommune i knæ: Derfor skal de spare I det netop vedtaget budget forklarer kommunen, at det økonomiske rod skyldes en 'budgetlægningsfejl'. Det betyder, at man har set på forkerte - og i det her tilfælde alt for positive tal - når økonomiudvalget har lagt budgettet for Norddjurs Kommune. Her man lavet skøn på flere områder, der har vist sig at være alt for lave - 460 millioner kroner for lave. Skoler og førtidspension

Specielt i forbindelse med overførselsindkomst- og skoleområdet har økonomiudvalget regnet millioner af kroner forkert. En stingning af antallet af førtidspensionister betyder, at kommunen har ekstraudgifter på 35 millioner kroner i 2018. For det efterfølgende år er det tal endnu højere. 'Det økonomiske grundlag for kommunens service er ændret fra sårbar til dramatisk, da alene en forøgelse af udgifterne til forsørgelse på arbejdsmarkedsområdet er vokset med netto 55 mio. kr. i 2019', lyder begrundelsen i budgetaftalen. Per Nikolaj Bukh, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, forklarer, hvorfor man nu er tvunget til at lukke en af skolerne i kommunen: - På skoleområdet har man på grund af befolkningsafgang 12 procent færre i klasserne end på landsplan, men det koster cirka det samme at undervise. Det betyder, at man har større omkostninger, som jeg får til en merudgift på 25 millioner kroner om året, siger økonomiprofessoren. - Man skulle have tilpasset sin skolestruktur i tide, konstaterer Nikolaj Bukh. Vis mere Luk

