Her er Årets Nytårstorsk: Kom hjem, Jensen

Suveræn vinder: Finansminister Kristian Jensen er glad for at blive kåret som Ekstra Bladets Nytårstorsk 2018 - men han er bortrejst på dagen

'Jeg glæder mig over æren. Det er sådan en skam ikke at være i Danmark og modtage torsken, når man endelig kan få noget nyttigt ud af Ekstra Bladet.'

Sådan er finansminister Kristian Jensens (V) jublende reaktion på meddelelsen om, at han af læserne er blevet kåret til Årets Nytårstorsk 2018.

Men hvis han ærgrer sig over, at han ikke er hjemme for at tage imod den store fisk, så kunne han have ladet være med at rejse væk, ikke? Hvor svært kan det være?

Rygende ruinhob

Jensen er nytårstorsk nummer 42, og han er også af en anden grund historisk. Ingensinde tidligere er en torsk blevet kåret på grund af en indsats, der ligger en halv snes år tilbage.

Jensen grundlagde som skatteminister den demontering af SKAT, som er årsagen til, at det danske skattevæsen i dag er en rygende ruinhob.

Den indsats overskyggede blandt læserne både Thomas Borgens hvidvask i Danske Bank og statsminister Lars Løkkes dans med kvotekonger med mere.



Tegning: Morten Ingemann

Jeg havde ellers iført mig min smoking, butterfly og balsko.

En torsk på 5,3 kg - 900 kroner - og to flasker brændevin havde jeg købt, og jeg havde fået indrammet Morten Ingemanns fine tegning, så jeg var klar til den højtidelige præmieoverrækkelse.

Først ringede jeg til Jensens spindoktor, Christopher Arzrouni, og han blev forståeligt glad:

- Nej, hvor dejligt. Det var en rigtig god nyhed.

- Ja, ikke? Hvor og hvornår skal jeg komme med torsken?

- Nej, han er i Norge.

- I Norge?! Sidste år var Anders Samuelsen deroppe, da han skulle modtage torsken, og nu Kristian Jensen.

- Joh, men Norge er jo også et dejligt land.

Svigtet

Det er Danmark da også. Jeg kunne ikke komme op med torsken, men aftalen blev, at Jensen i stedet skulle ringe.

Det gjorde han bare ikke. Torsken og jeg sad i flere timer og ventede forgæves ved telefonen.

Til sidst kom der i stedet en mail med kommentarer til kåringen.

Jeg ringede igen til spindoktor Arzrouni:

- Vi havde jo en aftale om, at Kristian Jensen ville ringe.

- Ja, det regnede jeg med, at han ville. Det er lidt svært. Han er i Trysil, og selv er jeg i Sverige.

Hvad er det med de mennesker? Hvad er der i vejen med nytår i fædrelandet?

Ni torsk

Jensen meddeler i mailen, at han ikke synes, han fortjener at få torsken alene:

'Jeg mener, at jeg deler æren med mine otte efterfølgere som skatteminister, da de alle har en stor del af æren og ansvaret for den fisk.'

Men det kunne være kønt. Skulle vi give en torsk til dem alle, ville det true torskebestanden, og desuden er alle de forhenværende og den nuværende skatteminister vel bortrejste, så det kunne tage måneder at få fiskene afleveret.

Kristian Jensen er først tilbage i Danmark 7. januar, og det betyder, at han også svigter H.M. Dronningens nytårstaffel. Både majestæten og torsken må spejde forgæves efter manden.

Når Jensen er vendt tilbage, finder vi en lejlighed til at overrække ham de synlige beviser på den store hæder.

Dog vil vi købe en ny torsk. Den, som Jensen har svigtet, vil komme til Fedtekælderen på Christianshavn, hvor den vil glæde hjemløse.

Torsketal

Nu er statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) nok sur igen. Sidste år var han fornærmet over, at han end ikke var nomineret til Ekstra Bladets Nytårstorsk.

Efter en behjertet indsats blev han det så igen i år. For ikke mindre end niende gang. Men han greb ikke chancen. Ikke alene blev han slået af Danske Banks forhenværende hvidvaskeriejer Thomas Borgen, men også - og det er sikkert værre - af finansminister Kristian Jensen (V).

Jensen er jo udset til at være Løkkes efterfølger som leder af Venstre, og nu går han ham allerede i bedene, når det handler om torsk.

Løkke bør nok begynde at se sig over skulderen.

Ret suveræn

Jensens sejr er med rundt regnet en femtedel af de afgivne stemmer ret suveræn, og man kan måske have en fornemmelse af, at han har flere torsk i sig.

7082 har stemt. Tak for det og tak for de mange venlige ord til Morten Ingemann og undertegnede, der fulgte med stemmerne.

Her er tallene Kristian Jensen: 1358 Thomas Borgen: 1146 Lars Løkke Rasmussen: 1032 Sophie Hæstorp Andersen: 973 Nicklas Bendtner: 665 Claus Bretton-Meyer og Mads Øland: 661 Niko Grünfeld: 388 Pernille Vermund: 352 Ilse Jacobsen: 268 Henrik Sass Larsen: 239

Uffe Ellemann-Jensen: En stor hæder

Forhenværende Venstre-leder og tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen har rekord som vinder af Ekstra Bladets Nytårstorsk. Ikke færre end fem gange har han scoret den store fisk, og han spørger håbefuldt, da jeg fanger ham på telefonen:

- Har jeg fået den igen?

- Nej, det ... Nej, det har Kristian Jensen.

- Ja, så vil jeg da ønske ham tillykke. Det er en stor hæder.

- Mener du, han er en værdig efterfølger for dig?

- Joh, det er da en god begyndelse, men der er jo meget at leve op til. Det håber jeg, at han gør sig klart.

- Når jeg ser på listen over Ekstra Bladets Nytårstorsk gennem årene, kan jeg ikke undgå at bemærke, at Venstre fylder vældig meget. Har du en forklaring på det?

- Vi elsker torsk!