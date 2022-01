Her er alle anbefalingerne

Epidemikommissionen anbefaler, at flere restriktioner fjernes

Når Folketingets Epidemiudvalg mødes senere i dag for at drøfte lempelser af de nuværende restriktioner, så er det med en anbefaling fra Epidemikommissionen om at fjerne en del af de nuværende restriktioner, som løber frem til 16. januar.

Det fremgår af Epidemikommissionens indstillinger, som Ekstra Bladet har set.

Disse restriktioner mener Epidemikommissionen, at der skal ændres på;

Højskolerne genåbner. Det gælder også aftenskoler, folkeuniversiteter og dagshøjskoler

Udendørs idrætsarrangementer

Zoologiske haver, forlystelsesparker, omrejsende tivolier og akvarier

Museer og kunsthaller

Biografer, spillesteder, teatre, storskærmsarrangementer, kulturhuse og foredragsarrangementer må også genåbne med den begrænsning, at der er et deltagerloft på 350 personer

Arealkrav i folkekirken og andre trossamfund sløjfes

For samtlige områder gælder det, at man skal fremvise coronapas. Der skal også bæres mundbind indendørs.

Restriktioner, der ikke er nævnt ovenfor, vil Epidemikommissionen anbefale, at man forlænger. For eksempel vil nattelivet stadig være underlagt restriktioner, hvis man følger kommissionens anbefalinger. De resterende restriktioner vil man forlænge til og med 31. januar.

Epidemikommissionen anbefaler også, at man fremover foretager større og færre ændringer i restriktionerne.

Senere onsdag mødes Folketingets Epidemiudvalg for at tage stilling til, hvilke af Epidemikommissionens anbefalinger man vil følge.