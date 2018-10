Her er billedet: Trump flasher skørt maleri af sig selv

Natten til mandag dansk tid gav USA's præsident Donald Trump et interview til programmet '60 Minutes' på tv-stationen CBS.

Han talte om alvorlige emner som klima-ændringer, Putins viden om agenters mordforsøg og sagen om den forsvundne journalist Jamal Kashoggi, der frygtes myrdet på ordre fra Saudi-Arabiens kongehus.

Trump: Klimaforandringer er ikke et svindelnummer

Men dagen derpå vækker en lille detalje i tv-optagelsen næsten lige så meget opmærksomhed som Trumps formuleringer om storpolitiske spørgsmål.

I et kort klip anes på væggen i Det Hvide Hus et maleri af kunstneren Andy Thomas.

Under titlen 'The Republican Club' ses Trump her i selskab med tidligere republikanske præsidenter, som mange mener havde et helt andet format end den nuværende.

oh my god, it's hanging in the white house pic.twitter.com/wrq8eo7Bvx — Josh Billinson (@jbillinson) October 15, 2018

Redaktøren Josh Billinson fra Independent Journal Review tweetede maleriet sammen med et foto af sammenhængen: Trump søndag aften i selskab med CBS-reporteren Leslie Stahl.

På fantasi-maleriet, der betegnes som både kitsch og pop-art, sidder forsamlingen med en hjerteligt smilende Trump. Han har et glas foran sig, som indeholder Diet Coke ifølge Time Magazines tolkning.

Blandt de ni præsidenter genkendes blandt andet George H. W. Bush og George W. Bush, Gerald Ford, Richard Nixon, Teddy Roosevelt, Dwight Eisenhower, Ronald Reagan og ikke mindst en af de mest ikoniske amerikanske præsidenter nogensinde: Abraham Lincoln, der ophævede slaveriet og døde efter et attentat i 1865 - samme år som den amerikanske borgerkrig sluttede.

Maleriet fremkalder et stort antal kommentarer på sociale medier, hvor det både kaldes 'prangende', 'vulgært', 'parodi' og 'blasfemi'. Andre ytrer sig mere positivt.

Sikkert er imidlertid, at det korte klip på tv har givet ubetalelig pr til kunstneren bag, Andy Thomas. Han bor langt fra Washington DC i delstaten Missouri og kaldes 'cowboy-maler'.

‘The Democratic Club’ and ‘The Republican Club’ are both by artist Andy Thomas. Nice! pic.twitter.com/eYS56z4IJq — Mark Wilson (@CrustySeaDog) October 15, 2018

Efter samme skabelon har Andy Thomas også lavet gruppebilleder med demokratiske præsidenter, som det fremgår af dette tweet.

Stor ros fra Trump

Andy Thomas siger, at Trump blev gjort opmærksom på 'The Repulican Club' af Darrell Issa, et republikansk medlem af Repræsentanternes Hus, valgt i Californien.

Issa er en stor fan af Andy Thomas' arbejde og har adskillige af hans værker hængende på sit kontor i Kongressen.

Siden 2008 har kunstneren lavet varianter af samme gruppebillede med både demokratiske og republikanske præsidenter. Men ingen er før endt på væggen i Det Hvide Hus.

Ifølge Daily Beast ringede Trump personligt til kunstneren og roste ham.

- Jeg fik et virkeligt elskværdigt opkald. Han fortalte, hvor meget han synes om det, oplyser Andy Thomas om samtalen med Trump.

- Han var meget rosende. Han bemærkede, at han havde set en masse malerier af sig selv, og han syntes sjældent om dem, lyder det fra kunstneren, der aldrig havde forventet at blive ringet op af præsidenten.

På Twitter har flere travlt med at forbedre Trumps smil.

Smilet meget svært

Da Andy Thomas besluttede at lave en ny version med den seneste præsident inkluderet, fandt han ud af, at Trump var svær at portrættere 'på grund af farvetonen i huden og hans smil'.

Overfor Time uddyber han problemet med smilet. Andre præsidenter som Ronald Reagan, Eisenhower, John F. Kennedy og Barack Obama har et naturligt smil. Men Trump leverer for det meste et mere påtvunget 'valgsmil', som er svært at få til at se rigtigt ud på et maleri.

Derfor måtte han studere tusinder af fotografier. Han siger, at præsidenten på mange af dem smiler på en måde, der er fin for karikaturtegnere, men lidet flatterende.

- Jeg måtte finde et foto, hvor det så ud, som om han havde hørt noget sjovt, så det lignede et ægte smil.

Tilbudt lokum

Foruden de sociale medier trækker maleriet mandag også overskrifter på store internationale nyhedssites.

I sin omtale af sagen minder BBC om et tidligere udslag af præsident Trumps interesse for kunst.

I januar bad han om at måtte låne Van Goghs 'Landskab med sne' fra Guggenheim i New York til sit soveværelse i Det Hvide Hus.

Det verdensberømte museum afslog ønsket, men tilbød at låne præsidenten et andet værk - et lokum lavet af 18 karats guld.

Se også: Trump ville have Van Gogh-maleri - fik toilet i stedet