Her er bunker-forklaringen

Det vakte opsigt, da det kom frem, at den amerikanske præsident Donald Trump fredag nat blev tvunget i en af Det Hvide Hus' bunkere.

Men ifølge præsidenten var det ikke de højspændte optøjer rundt om i Washington D.C., der udløste turen i bunkeren.

Han skulle blot 'inspicere' den.

Det fortæller han ifølge Sky News.

Trump tvunget i sikkerhed

- Det var nærmere bestemt en form for en inspektion. Jeg var der kun i et lillebitte stykke tid.

- De sagde, at det var et godt tidspunkt at gå der ned for at kigge på det, fordi man måske får brug for det på et tidspunkt.

I samme interview forklarer Trump, at han ikke er bleg for at tage hårde midler i brug for at få lagt låg på demonstrationerne landet over. Han har blandt andet truet med at sætte hæren ind.

- Hvis de ikke opfører sig ordentligt, vil jeg løse det. Jeg vil løse det hurtigt, siger han.

Han benægter samtidig, at man har brugt tåregas på fredelige demonstrationer. Noget han ellers har mødt kritik for.