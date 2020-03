Her er de tiltag regeringen har taget mod corona

Regeringen har over de seneste uger gradvist skærpet kampen for at hindre yderligere smittespredning med den frygtede coronavirus.

Her er et overblik over de foreløbige tiltag:

* Arrangementer og begivenheder med flere end ti personer forbydes med virkning fra den 18. marts klokken 10. Forbuddet gælder foreløbigt til den 30. marts.

* Storcentre, natklubber, diskoteker, barer og værtshuse lukkes med virkning fra den 18. marts klokken 10. Forbuddet gælder foreløbigt frem til den 30. marts.

Ligeledes forbydes gæster på restauranter og caféer, mens levering af mad og drikke ud af huset fortsat er lovligt. Dagligvarebutikker og apoteker holder fortsat åbent.

* De danske grænser blev lukket fra lørdag den 14. marts kl. 12.00. Det betyder, at kun udlændinge med et "anerkendelsesværdigt formål" kan komme ind i landet. Indtil videre lukkes grænsen frem til 13. april.

* Fly fra de områder i Verden, der er hårdest ramt af coronavirus forbydes at lande i Danmark.

* Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser. Anbefalingen gælder alle lande i verden. Det vil sige, at danskerne generelt ikke bør rejse.

* Skoler og dagtilbud blev lukket den 16. marts og foreløbigt to uger.

* Alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, er sendt hjem. Hvis de ikke kan udføre deres arbejde hjemmefra, sendes vedkommende hjem med løn.

* Alle private arbejdsgivere opfordres til at sørge for, at flest muligt arbejder hjemmefra.

* Fra uge 12 aflyses alle ikke-akutte operationer på landets sygehuse, der omstilles til at kunne håndtere og behandle et stort ryk-ind af patienter smittet med coronavirus.

* Garantier for behandling og udredning i sundhedsvæsenet er blevet suspenderet ved lov.

* Epidemilovgivningen er skærpet, så myndighederne får ret til at indføre sanktioner i forhold til enkeltpersoner, der skønnes at kunne sprede smitte. Det bliver blandt andet muligt at tvangsindlægge smittede personer.

* For at sikre leveringen af fødevarer til butikkerne, har vognmænd midlertidigt fået dispensation fra de gældende miljøzoneregler i byerne.

* Apoteker får pålæg om kun at sælge en pakke medicin per kunde. Det sker for at undgå hamstring af medicin.

* Brugen af den kollektive trafik skal begrænses. Der er indført pladsbilletkrav hos DSB.

* Sygehuse og plejehjem opfordres til at indføre skærpede restriktioner i forhold til besøg.

* Myndighederne opfordrer til, at man afholder sig fra kram, kindkys og håndtryk, når man mødes. Og at man holder afstand fra hinanden for at begrænse coronasmitte.

Kilder: Statsministeriet, Sundhedsministeriet, Justitsministeriet, Udenrigsministeriet, Ritzau.