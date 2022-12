Her er hele regeringsgrundlaget

Læs hele regeringsgrundlaget lige her

Vi har ventet længe på det, men nu er det her. Regeringsgrundlaget, der netop er blevet annonceret på den nye regerings første pressemøde på Marienborg.

Til stede er statsminister Mette Frederiksen (S), Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne og Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, hvis partier udgør den kommende regering, der bliver endeligt præsenteret i morgen torsdag.

Du kan læse det i sin helhed lige her. Vær dog opmærksom på, at Statsministeriets hjemmeside har lidt svært ved at følge med den massive trafik.

Opdateres ...