Her er Støjbergs afløser

Preben Bang Henriksen er ny retsordfører for Venstre i stedet for Inger Støjberg. Hun forlod partiet i sidste uge.

Samtidig bliver Morten Dahlin ny formand for Folketingets Retsudvalg i stedet for Preben Bang Henriksen.

Det står fast, efter at Venstres folketingsgruppe har konstitueret sig tirsdag. Det oplyser Venstre i en pressemeddelelse.

Preben Bang Henriksen stemte imod en rigsretssag mod Støjberg i sagen fra 2016 om ulovlig adskillelse af alle asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Den uddannede advokat har tidligere været retsordfører for sit parti. Så det er ikke en ukendt rolle for ham.

Sammen med partifællerne Thomas Danielsen, Hans Christian Schmidt, Mads Fuglede, Peter Juel-Jensen, Britt Bager, Kristian Pihl Lorentzen og Michael Aastrup Jensen stemte han imod en rigsretssag mod partiets tidligere næstformand.

- Jeg har ført 300-400 retssager som forsvarer, så jeg kender til bevisbyrden i straffesager, sagde Preben Bang Henriksen til TV2 News i sidste måned, da det stod klart, at Venstre ville stemme for en rigsretssag mod Støjberg.

Venstres folketingsgruppe blev dog fritstillet i sagen. Mens ni medlemmer - inklusive Støjberg selv - stemte imod, stemte 32 for.

Sagen var ifølge Støjberg medvirkende til, at hun forlod Venstre. Støjbergs forhold til formand Jakob Ellemann-Jensen (V) var til sidst desuden iskoldt.

Støjberg er i de seneste uger kommet med en række stikpiller i retning af Ellemann-Jensen og den resterende V-ledelse. Det gik for alvor galt, da formanden mod slutningen af 2020 bad Støjberg gå af som næstformand.

I sin afskedssalut med Venstre sagde Støjberg blandt andet, at hun ikke tror, at Ellemann-Jensen kan blive statsminister.

I et interview med Skive Folkeblad sagde Støjberg blandt andet, at partiets udlændingepolitik ikke er stram nok.

Sidstnævnte kommentar kom, dagen efter at Venstre præsenterede partiets nye udlændingeudspil. Og så sent som i dag, tirsdag, er Venstre kommet med et udspil til en ny indfødsretsaftale. Her vil Venstre have strammet kravene til at få dansk statsborgerskab.

Med udmeldelsen af Støjberg har Venstre i 2021 mistet partiets to største stemmeslugere fra folketingsvalget i 2019. 1. Januar annoncerede tidligere V-formand og eksstatsminister Lars Løkke Rasmussen sit farvel til Venstre.

Støjberg sad i Folketinget for Venstre siden 2001. Hun har haft en række ministerposter. Hun er mest kendt for sin tid som udlændinge- og integrationsminister i den seneste valgperiode.

Både Støjberg og Løkke er i dag løsgængere i Folketinget.