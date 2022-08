Her er Støjbergs kandidater

Inger Støjberg har onsdag formiddag præsenteret kandidaterne til sit nye parti, Danmarksdemokraterne. På listen fremgår flere DF-afhoppere. Det drejer sig om Søren Espersen, Hans Kristian Skibby, Jens Henrik Thulesen Dahl, Lise Bech, Dennis Flydtkjær og Karina Adsbøl.

Eftersom Peter Skaarup også er en del af partiet, betyder det, at Danmarksdemokraterne nu er større end Dansk Folkeparti på Christiansborg med syv mandater mod seks.

Søren Espersens datter, Susie Jessen, er også at finde blandt kandidaterne, mens Peter Skaarups kone, Therese Skaarup, stiller op i København.

Det er dog ikke her, at Danmarksdemokraterne ser ud til at satse stort på at høste stemmer, idet der kun er opstillet to kandidater i hovedstaden samt to i Københavns omegn.

Se den fulde liste over kandidaterne herunder:

Den tunge ende af det nye parti består af medlemmer fra Dansk Folkeparti, men en del af det nye partis medlemmer har en fortid i Venstre, oplyser partiet overfor Radio4 ifølge Ritzau.

I alt har 13 kandidater en baggrund i Dansk Folkeparti, 11 i Venstre og en i de konservative. Fem kandidater er uden baggrund i et andet parti.

Danmarksdemokraterne er desuden nu repræsenteret i ti af landets kommuner, idet ti af kandidaterne er repræsenteret i byrådene. Det drejer sig om Aalborg, Hedensted, Nordfyn, Assens, Næstved, Hvidovre, Frederikssund, Hillerød, Helsingør og Gribskov.

