Her er Storbritanniens nye premierminister

Liz Truss er ny formand for Det Konservative Parti og dermed Storbritanniens nye premierminister.

Det oplyser partiet ved et medlemsmøde mandag eftermiddag.

Liz Truss er valgt ved en afstemning i Det Konservative Parti. Hun fik godt 57,4 procent af stemmerne, mens hendes rival, Rishi Sunak, fik 42,6 procent.

Der blev afgivet 141.725 gyldige stemmer ved urafstemningen.

Liz Truss er 47 og har været Storbritanniens udenrigsminister siden september sidste år. Hun har også været kvinde- og ligestillingsminister.

Truss har haft flere af de tungere poster i den britiske regering under både David Cameron, Theresa May og senest Boris Johnson.

Hun har lovet som premierminister at ville sænke skatten på dag ét.

Valget stod mellem udenrigsminister Liz Truss eller tidligere finansminister Rishi Sunak. Arkivfoto: Susannah Ireland/Ritzau Scanpix

En lang række skandaler

Valget af en ny formand og premierminister kommer, efter at Boris Johnson 7. juli meddelte, at han ville trække sig fra posten.

Det skete som følge af en lang række skandaler i partiet, hvoraf flere involverede premierministeren selv.

Boris Johnson sagde først, han ikke ville gå af. Dagen efter skete det.

Den formentlig mest omtalte af skandalerne går under navnet 'partygate' og omhandler de utallige fester i Downing Street 10, der blev holdt til trods for, at landet var under strenge corona-restriktioner.

Skandalefesterne medførte massiv kritik fra både den politiske opposition, flere af Johnsons egne partifæller og blandt befolkningen.

Derudover var Boris Johnson også nødt til at undskylde officielt til dronning Elizabeth for skandalen.

Til sidst blev der iværksat en politiefterforskning af 12 potentielt ulovlige fester, hvor Johnson selv havde deltaget i tre af dem.

Det førte til, at politiet udstedte 126 bøder til personer, som havde brudt landets coronaregler, heriblandt Boris Johnson selv.

