Her er Trumps nye politiske plan

Donald Trump har holdt lav profil, siden Joe Bidens indsættelse. Nu løfter han lidt af sløret for, hvad fremtiden byder

I fire år har Donald Trump været manden i forreste geled. Men den tid er forbi.

Den 74-årige tidligere præsident nyder nu stilheden og roen i Florida, men natten til fredag dansk tid var der igen lidt lyd fra Donald Trump.

Her mødtes han med mindretalslederen i Repræsentanternes Hus, republikaneren Kevin McCarthy, i Mar-a-Lago.

De to prominente herrer talte blandt andet om Det Republikanske Partis fremtid, hvor Donald Trump lovede at hjælpe til. Det fremgår af en erklæring fra Trump-lejren.

- I dag (torsdag, red.) forpligtede præsident Trump sig til at hjælpe de valgte republikanere i Repræsentanternes Hus og Senatet i 2022, siger McCarthy i erklæringen, hvor det samtidig er beskrevet, at de to parter diskuterede mange forskellige emner.

'Præsident Trumps popularitet har aldrig været større end i dag, og hans støtte betyder mere end nogen andens', skriver Trumps egen organisation Save America PAC.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Donald Trump i Palm Beach International Airport kort efter Bidens indsættelse. Foto: Carlos Barria/Ritzau Scanpix

Privat borger

Kevin McCarthy kritiserer samtidig Demokraterne for at igangsætte en rigsretssag mod Trump, 'der nu er en privat borger'.

McCarthy har været en tæt allieret med Trump, der blandt andet bakkede op om Trumps udokumenterede påstande om valgsvindel.

Tidligere på ugen fik Donald Trump støtte fra sine partifæller i Senatet. Tirsdag stemte 45 af de 50 republikanske senatorer for et forslag om at droppe rigsretssagen, fordi den ifølge deres opfattelse strider mod USA's forfatning, idet Trump allerede har forladt præsidentposten.

Resolutionen, der var fremsat af den konservative senator Rand Paul, havde dog 55 stemmer imod sig og blev ikke vedtaget.

Alle 50 demokrater i Senatet stemte imod resolutionen. De fem republikanere, der brød med partidisciplinen, er blandt andre Mitt Romney og Susan Collins, der begge regnes som moderate.