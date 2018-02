Her er Trumps nye superfly

Det er formentlig verdens meste berømte fly.

Siden 1910 Theodore Roosevelt for første gang satte sig i det, har det fly, som transporterer den amerikanske præsident, været kendt under navnet Air Force One.

Og nu er det tid til en udskiftning.

Den nuværende udgave af flyet har været i funktion siden 1990, hvor George H.W. Bush fløj rundt i verden, men nu skal USA's præsident have nyt legetøj.

Boeing og Donald Trump har i fællesskab meldt ud, at de har lavet en aftale om et nyt Air Force One, der skal stå klar i 2021.

Pris: 3,9 milliarder dollars svarende til knap 24 milliarder danske kroner.

Artiklen fortsætter under billedet

Her er et animeret billede af det nye fly. Det bliver med statsgaranti ikke Harrison Ford, der sætter sig i flyet, men måske Donald Trump får lov. Han har i hvert fald selv forhandlet aftalen hjem (Foto: Boeing)

Og det er ifølge præsidentens stab en stor besparelse i forhold til tidligere aftaler.

- Præsident Trump er nået til enighed med Boeing om en kontrakt på et nyt Air Force One-program. Takket være præsidentens forhandlinger har de amerikanske skatteborgere sparret 1,4 milliarder dollars, fortalte pressesekretær Hogan Gidley tirsdag.

Boeing is proud to build the next generation of Air Force One, providing American Presidents with a flying White House at outstanding value to taxpayers. President Trump negotiated a good deal on behalf of the American people. pic.twitter.com/m0HtGfXVlv — The Boeing Company (@Boeing) 27. februar 2018

Oprindeligt var det planen, at flyet skulle være klar i 2024, men Donald Trump har rykket det hele frem. Ifølge CNN skyldes det, at han selv ønsker at bruge flyet, hvis han bliver genvalgt.

Detaljerne og flyets indmad er stadig ikke helt på plads, men Boeing kan oplyse, at der vil være en stor kommunikationssuite, store kabysser samt alverdens anden udstyr. Desuden oplyser flyproducenten, at de leverer to fly til Det Hvide Hus.

Selskabet bag, Boeing Company, er selvsagt stolte over, at de har fået lov til at bygge et nyt Air Force One.

- Boeing er stolte af at få lov til at bygge den næste generation af Air Force One-fly til glæde for skatteyderne. Donald Trump har forhandlet sig frem til en god aftale på vegne af det amerikanske folk, lyder det fra Boeing i en meddelelse fra flyproducenten.

Tidligere har Donald Trump dog ytret sig ganske negativt om Boeing og Air Force One.

Dengang mente præsidenten, at det var alt for dyrt.