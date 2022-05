Her er Tyrkiets krav

Tyrkiet har netop offentliggjort en liste over krav til svensk medlemskab af Nato

Den tyrkiske præsident, Recep Erdogan, har tidligere nægtet at godkende Sverige i Nato.

Nu kommer landet så med en liste over krav, der skal opfyldes, før Tyrkiet vil godkende en optagelse af Sverige i Nato.

Det fremgår af en pressemeddelelse ifølge Aftonbladet.

Det kræver, at alle 30 medlemslande er enige, hvis et land skal optages i Nato. Derfor kan Tyrkiet nedlægge veto og dermed bremse optagelsen af Sverige.

Siden Ruslands invasion af Ukraine har Sverige og Finland valgt at søge om optagelse i Nato, som de hidtil ikke har været en del af.

Tyrkiet har tidligere udtrykt modstand mod at optage Sverige og Finland, fordi han mener, at de er 'gæstehuse for terrororganisationer'.

Af pressemeddelelsen fremgår fem krav:

- Tyrkiet kræver, at Sverige stopper med at støtte den terrorstemplede gruppe PKK og den kurdiske guerilla YPG. De svenske myndigheder tager imod medlemmer fra terrororganisationer, som vi bekæmper på ministerniveau, og støtter deres aktivitet i landet, siger Tyrkiet.

- Sverige skal stoppe med at finansiere terrorisme. Sveriges bidrag til YPG på 376 millioner dollars er ifølge Tyrkiet gået til PKK. Det er noget, der påstås at true den nationale sikkerhed.

- Bevæbnet støtte til YPG/PKK skal stoppe. Våbnene bliver brugt mod civile i Tyrkiet, skriver den tyrkiske regering.

- Det svenske våbenembargo mod Tyrkiet skal ophæves, for at landet kan sikre sin grænse til Syrien.

- Tyrkiet opfordrer også til globalt samarbejde mod terrorisme. Sverige skal give sikkerhedsgarantier til Tyrkiet.

Opdateres ...