Her er Wammens tre hovedspor til genopretning af økonomien

Finansminister Nicolai Wammen (S) foreslår at bruge 6,1 milliard kroner på uddannelse og lærlinge samt på et direkte tilskud til virksomhederne.

Det gør han i Jyllands-Posten.

Målet er blandt andet at undgå et tab af praktikpladser.

Forslaget udgør ifølge finansministeren et af tre spor, som han ser som de vigtigste frem mod sommerferien.

- Vi håber at kunne indgå en aftale med arbejdsmarkedets parter, der giver økonomisk luft til virksomhederne, men også holder hånden under elev- og lærlingepladser under den økonomiske krise, siger Wammen til avisen.

Konkret skal det ifølge Jyllands-Posten fungere således, at regeringen vil bruge 6,1 milliard kroner fra en ordning, der kaldes Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Pengene i ordningen kommer fra arbejdsgiverne. Brugen af dem skal derfor aftales med fagbevægelsen og arbejdsgiverne.

Milliarderne skal bruges på forskellige tiltag relateret til praktikpladser på erhvervsuddannelser.

Derudover peger Wammen på en snarlig klimapakke og regeringens udspil til renovering af almene boliger for 30 milliarder kroner som de resterende 'store forløb' for regeringen i den kommende tid.

Flere partier efterlyser dog langt flere initiativer for at imødegå coronapandemiens økonomiske følger.

- Jeg er chokeret, hvis det her er regeringens ambitionsniveau, siger Venstres finansordfører, Troels Lund Poulsen, til Jyllands-Posten.

Venstre taler blandt andet for at halvere momsen i 2020. Formand Jakob Ellemann-Jensen slog i en tv-debat torsdag aften fast, at partiet ønsker indføre et skattestop under genopretningen af økonomien.

Han stillede det som et ultimativt krav til statsministeren.

De Konservative mener også, at regeringen må komme med flere tiltag, mens de De Radikale ifølge avisen savner en samlet plan for økonomien.

Ifølge en rapport fra Finansministeriet i maj kan det offentlige underskud i Danmark ende på op mod 197 milliarder kroner i 2020.

Forudsigelserne er ifølge ministeriet behæftet med 'væsentlig usikkerhed' på grund af usikkerheden omkring den økonomiske udvikling.