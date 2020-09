Her får ordstyrer nok af Trump

To kamphaner, der konstant angriber og afbryder hinanden.

Det lyder umiddelbart som et skænderi, man kan forvente at overhøre på et værtshus klokken tre om natten.

Men det var den seance, der gentog sig igen og igen under nattens tv-duel mellem demokraternes præsidentkandidat Joe Biden og den siddende præsident Donald Trump.

Især sidstnævnte afbrød sin modstander så mange gange, at debattens moderator Chris Wallace til sidst fik nok.

Lad ham tale ud

På et tidspunkt i den kaotiske debat kalder Joe Biden Trump for en løgner, mens Trump bryder ind:

- Men du er enig, Joe, du er løgneren, siger han, mens Biden forsøger at færdiggøre sin pointe.

- Du dimitterede sidst i din klasse, ikke først i din klasse, fortsætter præsidenten ufortrødent.

Så henvender Chris Wallace sig til Trump.

- Hr. præsident, vil du lade ham tale ud?

Chefredaktør rystet: - Historisk lavpunkt

Jeg er ordstyrer

Duellen fortsætter herefter med en kavalkade af fornærmelser fra begge parter, før Chris Wallace igen forsøger at dreje debatten ind på de seks emner, som de to præsidentkandidater oprindeligt var mødt op i Ohio for at debattere.

Men her vil Trump hellere fortsætte med at tale om Joe Biden, selvom Wallace gentagne gange forsøger at trænge igennem.

- Jeg er ordstyrer på denne debat, og jeg vil gerne have lov til at stille mine spørgsmål, og så kan du svare på dem.

Herefter følger flere afbrydelser og mundhuggeri mellem Trump og Wallace.

Umulig opgave

Netop moderator Chris Wallace var på mange måder kommet på en 'umulig opgave', da præsidenten havde valgt en klar taktik om ikke at holde sig til de gængse debatregler.

Det vurderer chefredaktør på Kongressen.com Anders Agner Pedersen over for Ekstra Bladet.

- Det var brutalt, barskt og uskønt. I virkeligheden var det mere 90 minutters intens mundhuggeri end en rigtig debat. Jeg havde ondt af Chris Wallace, der var på noget, man kan kalde en umulig opgave.

Nattens debat fra Ohio var den første af i alt tre tv-dueller frem mod præsidentvalget 3. november. De næste to debatter finder sted 15. og 22. oktober.

Biden raser: - Hold din kæft!

I chok efter kaotisk debat: 'En togkatastrofe'