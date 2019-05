Her må restauranter nu opkræve klima-drikkepenge

I Californien tager man alternative midler i brug i kampen for at redde klimaet

I USA er det normalt, at restauranter skriver op mod 25 procenter på regningen til drikkepenge, som skal gå til tjenerstaben.

Men nu kan amerikanere og danske turister, der rejser til delstaten Californien, opleve, at der bliver opkrævet endnu flere drikkepenge - dog ikke til tjeneren.

Der er nemlig tale om, at restauranter nu må tage yderligere én procent i drikkepenge til klimaet. En nyt initiativ, der skal gøre det muligt at skrabe penge ind til kampen mod CO2-udledning.

Hjælp til landmændene

Helt konkret betyder det, at restaurant-gæster kan blive opkrævet et ekstra klimabeløb på regningen, men det er dog stadig op til den enkelte, om man vil betale den sidste 'klimaprocent'. Det fortæller ophavsmanden bag konceptet, Anthony Mint.

- Om 20 år vil folk tænke på deres udledning, som de tænker på at genbruge i dag. Det her er en spændende og entusiastisk måde at tænke klimaændringer på. Man bidrager med det, man kan, siger Mint, der driver non-profit-organisationen bag initiativet, til CNN.

Pengene vil gå direkte til en offentlig fond, der skal hjælpe landmændene med at reducere deres CO2-forbrug i USA's folkerigeste delstat. Alle restauranter, der deltager i konceptet, vil få et 'Genskab Californien'-certifikat, som skal lokke folk til de spisesteder, der slår et slag for klimaet.

Udover klima-drikkepenge er der også tale om, at de råvarer, som restauranterne benytter, skal produceres mere klimavenligt.

Artiklen fortsætter under billedet ...

I netop Californien bliver der solgt flest klimavenlige elbiler per indbygger i verden. Foto: Ritzau Scanpix

Klimastaten

Det er ikke første gang, at Californien sætter sig i førerposition i kampen mod klimaforandringer forsaget af landet, der udleder mest CO2

USA er med længder verdens største klimasynder.

De mere end 300 millioner amerikanere udleder flere drivhusgasser end de efterfølgende tre pladser på listen - Rusland, Tyskland og Kina - til sammen.

Men i delstaten Californien har man længe ønsket at ændre på det faktum. Derfor har man længe promoveret salget af el-biler i staten.

Tesla med hovedsæde i Palo Alto syd fra San Francisco har af den grund kronede dage i delstaten, hvor der bliver solgt flest klimavenlige elbiler per indbygger i verden.

Kigger man på USA's samlede andel af private elbiler er halvdelen registreret i Californien. Fra politisk side er det planen, at der inden 2023 skal være mindst 1.000.000 elbiler på vejene i Californien, har guvernør Jerry Brown tidligere forklaret til CNN.

Se også: Ny rapport: Modeindustrien er for langsom til at satse på bæredygtighed

Se også: Forskere: CO2-koncentrationen i atmosfæren når ny rekord

Se også: Ung frivillig: Thunberg taler klima så alle lytter