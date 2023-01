Her skal ny formand vælges

Nye Borgerlige holder ekstraordinær generalforsamling 7. februar, hvor ny formand efter Pernille Vermund skal vælges.

Det har partiets hovedbestyrelse tirsdag aften besluttet efter et møde, oplyser Pernille Vermund.

Samtidig har folketingsmedlem Lars Boje Mathiesen meldt sig som kandidat til formandsposten. Han er foreløbig den eneste kandidat.

- Jeg mener, at jeg er den rette til at videreføre den kurs, som både Pernille Vermund, men også Peter Seier, har lagt i partiet, siger Lars Boje efter mødet.

- Det er jeg, fordi jeg har parlamentarisk erfaring, jeg er moden, og jeg har haft mange år i både det offentlige, private og været selvstændig erhvervsdrivende.

Videre siger Lars Boje, at han desuden har erfaring fra forhandlinger i Folketinget og nævner forhandlinger om coronarestriktioner.

- Og så har jeg en god gennemslagskraft til at få vores politik ud i medierne, siger han.

Lars Boje Mathiesen er ny formandskandidat, siger han efter et hovedbestyrelsesmøde hos Nye Borgerlige. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Annonce:

Ifølge Lars Boje støtter både næstformand Peter Seier Christensen og folketingsmedlem Kim Edberg Andersen ham som formand.

Til gengæld har Mikkel Bjørn ikke erklæret sin støtte.

- Som det er på nuværende tidspunkt, er der et folketingsmedlem, der ikke er klar til at træffe beslutning om mit formandskab endnu, siger Lars Boje.

Partiet fik ved valget sidste år seks mandater i Folketinget. Siden forlod Mette Thiesen partiet, som nu har fem medlemmer af folketingsgruppen.

Pernille Vermund pointerer efter hovedbestyrelsesmødet, at hun ikke vil 'blande sig i', hvem der vælges som formand og vil heller ikke stemme, hvis der skulle være flere kandidater.

Pernille Vermund siger dog, at Lars Boje vil være 'et godt bud' på en formandskandidat.

Lars Boje er blandt andet partiets finansordfører. Han blev valgt til Folketinget i 2019, og ved valget i december opnåede han genvalg med 11.150 personlige stemmer.

Annonce:

For præcis en uge siden meddelte Pernille Vermund, at hun ikke længere skal være formand for Nye Borgerlige. Det skyldes, at hun ikke genopstiller ved næste folketingsvalg.

Hun har været formand for partiet siden dets stiftelse i 2015.

Partiets formand vælges af de delegerede på det årlige årsmøde 28. oktober, men i stedet for at vente til efteråret har hovedbestyrelsen på 17 medlemmer vedtaget, at der skal afholdes en ekstraordinær generalforsamling.

Formandskandidater kan melde sig indtil 14 dage før generalforsamlingen, der afholdes i Fredericia Idrætscenter. Deadline er dermed tirsdag om en uge.