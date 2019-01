Her skulle han have sit gennembrud: Skandaløs 'atombombe' kan ødelægge det hele

Brasiliens præsident var tirsdag klar til sin debut på den helt store scene.

63-årige Jair Bolsonaro var i Donald Trumps fravær udnævnt som hovedtaler for 3000 politikere og erhvervsfolk fra hele verden på det årlige World Economic Forum i den schweiziske bjerglandsby Davos.

Men hovedtalen blev hurtigt afløst af et hovedbrud.

En af de største aviser i Brasilien, O Globo, offentliggjorde tirsdag en artikel, der kan ramme præsidenten, som var det en uppercut fra Mikkel Kessler. Også selv om han ikke er direkte involveret.

Den mulige skandales hovedperson er Jair Bolsonaro søn Flávio Bolsonaro. Sønnen er en succesfuld forretningsmand, advokat og politiker, der fik over fire millioner stemmer ved valget til Senado Federal i Rio de Janeiro sidste år.

Men ifølge O Globo har den populære politiker en hemmelighed, der kan ryste hele familien.

Tråde til brutal leder

Ifølge avisen har Flávio Bolsonaro haft forbindelse til den frygtede bandeleder Adriano Magalhães da Nóbrega, der i øjeblikket er på flugt fra de brasilianske myndigheder.

Han er efter sigende leder af den mest dødbringende og hemmelighedsfulde bandehær i Rio de Janeiro, der ifølge politiet står bag det brutale drab på tidligere byrådsmedlem Marielle Franco i 2018.

Flávio Bolsonaro er havnet i stormvej. Foto: Ritzau Scanpix

Oplysninger skal ses i lyset af, at Jair Bolsonaro blev valgt til præsident ved at love vælgerne, at han ville gøre op med kriminaliteten og korruptionen i landet.

Det har også fået Marielle Francos ven og Jair Bolsanaros politiske modstander, Marcelo Freixo, til at kræve et svar på Twitter.

Dois dos alvos da operação do MP contra as milícias foram homenageados por @FlavioBolsonaro na Alerj. Além disso, a mãe e a mulher de um deles foram assessoras do deputado. Milicianos precisam ser investigados, não homenageados. A família Bolsonaro deve explicações à sociedade. — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) 22. januar 2019

Kommentator: Panik!

Flávio Bolsonaro har i kølvandet på avisartiklen afvist alle anklager.. Han mener, at familien er ofre for en smædekampagne.

- Dem, der er kommet med disse falske beskyldninger, må stilles til ansvar for deres handlinger, skriver han i en erklæring.

Men selv om han nægter alle beskyldninger, mener den politiske kommentator i avisen Folha de São Paulo Celso Rocha de Barros, at der er grund til panik.

- Bolsonaro-familien må være gået i panik. Det er svært at forestille sig, hvilke følgevirkninger det her får, men det er en bombe. En atombombe, siger han.

