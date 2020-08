Her ydmyger diktatorens sidste venner ham

Magten er ved at smuldre mellem hænderne på den hviderussiske diktator Alexander Lukasjenko.

Siden Hvideruslands præsident i forrige weekend erklærede en jordskredsejr ved valget, er folkets vrede kun taget til. De har fået nok.

Selv de statslige ansatte, som traditionelt er på diktatorens side, vender ham nu ryggen.

Det fik den 65-årige præsident at føle, da han besøgte en statslig ejet fabrik i udkanten af hovedstaden Minsk, der producerer militære køretøjer.

Lukasjenko blev tydeligt chokeret over tilhørernes voldsomme udbrud mod ham under talen. Foto: Stringer/Ritzau Scanpix

65-årige Lukasjenko har regeret Hviderusland med en jernnæve i 26 år. Han regnes af mange som Europas sidste diktator. Men Lukasjenkos dage som præsident kan meget vel være talte.

Det budskab stod klar efter besøget hos 'vennerne' på fabrikken søndag, da han holdt en tale, der skulle vise, at han stadig havde opbakning blandt befolkningen. I stedet blev han afbrudt af de vrede tilhørere.

- Gå af! Gå af! Gå af!

Lukasjenko skar rasende igennem.

- Tak. Jeg har sagt, hvad jeg havde at sige. Undskyld min ærlighed, men nu er det tid til at tale ærligt. I kan fortsætte med at råbe 'gå af'.

Det gjorde folkemængden i kor, mens en slagen Lukasjenko forlod scenen.

- Indtil I dræber mig, så bliver der ikke noget nyt valg, sagde den hviderussiske leder efterfølgende til de utilfredse arbejdere, da han forlod fabrikken.

Se episoden her:

Samtidig har præsidentens primære redskab for at holde befolkningen i skak også vendt ham ryggen.

Den statslige tv-station BT valgte mandag at nedlægge arbejdet og tilslutte sig de tusindvis af mennesker, som demonstrerer foran den bygning, hvor tv-stationen har til huse i Minsk.

Det betød, at tv-stationen mandag viste et tomt billede i stedet for vanlig propaganda til fordel for Hvideruslands diktator.

Det er kommet frem, at mange hundrede demonstranter efter valget 9. august er blevet tævet af politiet og tortureret.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har talt om at gribe militært ind, hvis protesterne udvikler sig til kaos.

USA's præsident, Donald Trump, kalder det mandag en 'en forfærdelig situation' i Hviderusland.

EU overvejer flere sanktioner mod Lukasjenkos styre, og EU's udenrigsministre vil ekstraordinært samles onsdag for at tage bestik af situationen i Hviderusland.

