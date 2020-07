Heunicke advarer danskerne: - Det må ikke ske

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) opfordrer efter en stigning i bekræftede smittetilfælde danskerne til at holde sig til retningslinjerne.

Det sker i et Facebook-opslag onsdag aften.

Ikke sætte over styr

Ministeren understreger, at coronavirussen er 'under kontrol' i Danmark.

'Men måske er det lykkedes så godt, at vi nu er begyndt at slække en smule på de gode vaner, som skal holde virus nede. Det må ikke ske. Vi må for alt i verden ikke sætte det hele over styr nu', skriver han.

Heunicke skriver, at der over de seneste uger er sket en stigning i antallet af påviste coronatilfælde.

I uge 29 blev der ifølge ministeren registreret 240 tilfælde, i uge 28 169, og i uge 27 var tallet 123.

Men 'trods stigningen er der ikke tegn på større udbrud', påpeger han.

'Det er godt nyt, for den slags er vi ekstremt opmærksomme på ikke får lov til at ske', skriver ministeren.

'Styrelsen for Patientsikkerhed står for den aktive smitteopsporing, og de melder ligeså, at der ikke er vedvarende smittekæder, der er ude af kontrol. Antallet af nyindlagte ligger desuden stadig stabilt på et lavt niveau'.

Derfor er det afgørende, at smitten holdes nede, mener Heunicke.

Læs hele Magnus Heunickes Facebook-opslag herunder ...

Opadgående tendens

Onsdag og tirsdag denne uge har med højere smittetal end ellers også vist en opadgående tendens.

Her var der henholdsvis 48 og 40 nye smittede ifølge Statens Serum Institut.

Det bed også Christian Wejse, der er speciallæge i infektionssygdomme og lektor i global sundhed på Aarhus Universitet, mærke i, da tallene udkom onsdag.

- Der har været en tendens i mere end en uge efterhånden til, at tallene har været lidt højere end i starten af juli, sagde han og forklarede, at det er svært at tilskrive udviklingen mere omfattende test.

- Jeg tror ikke, at der er en hidsigere smitteopsporing. Det har jeg i hvert fald ikke hørt om.