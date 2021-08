Heunicke: Alle kan få tredje vaccinationsstik mod covid-19

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) siger, at det forventes, at alle får tilbudt et tredje vaccinationsstik mod covid-19 på et tidspunkt.

Det oplyser han mandag på et pressemøde i Statsministeriet.

Sundhedsmyndighederne er i gang med at undersøge, hvornår et tredje stik kan blive relevant, siger Magnus Heunicke.

I sidste uge kom det frem, at man fra sundhedsmyndighedernes side regnede med snart at anbefale et tredje vaccinationsstik til personer med et meget svækket immunforsvar.

Direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm fortæller på pressemødet, at det kan være kræftpatienter, der modtager kemoterapi, eller det kan være personer, der har fået foretaget en organtransplantation.

- I den her uge laver vi en retningslinje for tredje stik for særlige grupper, der har særlig lav immunrespons, siger han.

Søren Brostrøm fortæller, at man vil kigge på data fra lande, der giver et tredje stik.

Når de data er indsamlet om forventet et par måneder, vil man lave retningslinjer for det tredje stik til større dele af befolkningen.

- Vi er på forkant med det, og vi har også vacciner til det, når det bliver nødvendigt, siger han.

Adspurgt om, hvorfor Danmark ikke bare går i gang med at tilbyde det tredje stik med det samme, svarer Søren Brostrøm:

- Jeg kan love, at vi nok skal sætte ind i tide med tredje stik i Danmark.

I flere lande er der allerede taget en beslutning om at tilbyde nogle borgere et tredje stik. Det bliver også kaldt et booster-stik.

I USA vil man også tilbyde borgere med et svækket immunforsvar et tredje stik.

I Israel er man allerede godt i gang, og fredag i sidste uge fik Israels premierminister, Naftali Bennett, sit tredje stik med coronavaccine.

Imens har landet udvidet målgruppen for et tredje vaccineskud til at inkludere personer over 40 år.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

På pressemødet blev alle opfordret til at få vaccinen, da corona-smitten nu er mest udbredt blandt dem, som ikke er blevet vaccineret.