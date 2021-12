Heunicke er smittet med corona

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har til opgave at holde coronasmitten nede. Men nu er han selv blevet ramt.

Tirsdag er Heunicke nemlig testet positiv for covid-19 under et besøg i Bruxelles. Han er nu i selvisolation på et hotel i Bruxelles.

Det oplyser Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Mens mange virksomheder af egen drift har aflyst deres julefrokoster, holder både Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen fast i at afholde julefrokost trods høje smittetal.

Fredag deltog sundhedsministeren i en julefrokost i Sundhedsministeriet. Her er der på nuværende tidspunkt konstateret ét yderligere smittetilfælde.

Ifølge Sundhedsministeriet er det dog uvist, hvornår Heunicke er blevet smittet. Ministeriet peger på, at Heunicke også har kørt 'med både metro og S-tog i København'.

Ifølge Sundhedsministeriet har Magnus Heunicke det godt efter omstændighederne. Han har dog milde symptomer i form af ondt i halsen.

- Sundhedsministeren varetager fortsat sit arbejde i videst muligt omfang fra sit hotelværelse i Bruxelles, skriver ministeriet.

Der er iværksat smitteopsporing af alle sundhedsministerens nære kontakter. Det sker efter både danske og belgiske sundhedsmyndigheders retningslinjer.

Sundhedsministeriet oplyser dog ikke, om det også omfatter eksempelvis andre ministre i regeringen.

Ministeriets julefrokost fredag 3. december foregik på to forskellige lokationer, lyder det.

Heunicke deltog i den julefrokost, der blev afholdt i selve Sundhedsministeriet i Holbergsgade.

- Alle medarbejdere, der er nære kontakter, er derfor blevet opfordret til at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger og retningslinjer om at lade sig teste på fjerde- og sjettedagen, skriver ministeriet.

Ifølge ministeriet blev arrangementet 'afholdt i tråd med Sundhedsstyrelsens gældende råd og anbefalinger'.

Der var indkøbt antigenselvtest til alle deltagere. Den kunne dermed tages inden julefrokosten.

- Der er i øvrigt indført krav om gyldigt coronapas ved fysisk fremmøde i Sundhedsministeriet, lyder det.

Direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm har tidligere oplyst, at Sundhedsstyrelsen vil afholde deres julefrokost 17. december.

- Julefrokosterne er en meget vigtig del af vores kultur i Danmark, som jeg også selv sætter pris på, sagde Brostrøm 24. november.

Brostrøm understregede dog samtidig, at Sundhedsstyrelsens julefrokost ikke ville blive langvarig. Den vil desuden overholde styrelsens egne anbefalinger, sagde han.