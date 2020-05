Heunicke forsvarer coronastrategi: Vi har handlet hurtigt

- Der er mange ting, vi kan og skal lære af.

- Men det betyder, at der er handlet hurtigt, effektivt og resolut fra de danske myndigheder og fra regeringens side, og det betyder, at vi i Danmark er et sted, hvor vi gradvist kan genåbne vores samfund.

Det siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) tirsdag under et samråd i Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg.

Her gør han rede for dele af myndighedernes håndtering af coronakrisen.

Samrådet er indkaldt af sundhedsordfører Liselott Blixt (DF).

Hun beder ministeren forklare, hvorfor der gik næsten fire uger, inden strategien blev ændret, efter at Statens Serum Institut i begyndelsen af februar advarede om, at smittede personer kan smitte videre, før de selv mærker symptomer på coronavirus.

Langt hen i februar fortsatte Danmark med kun at teste personer, der havde udvist symptomer på at være ramt af coronavirus.

Det betød, at personer, der vendte hjem fra for eksempel skisportssteder, ikke blev testet, hvis de var symptomfri. Også selv om netop sådanne steder var genstand for stor smittespredning.

- Det er ikke godt nok, når man ser på, hvad der kunne være gjort, hvis man havde set den risiko og gjort noget ved det. Samt hvad det har kostet at lukke hele samfundet ned, siger Liselott Blixt.

- For Dansk Folkeparti er det vigtigt at vide, hvorfor der gik så mange uger, og hvornår ministeren selv blev klar over det. Samt hvad ministeren gjorde med den viden, han fik.

- Den langsommelighed mener vi har kostet flere ansatte end smitten, og også dødsfald blandt de ældre, siger hun.

Magnus Heunicke peger på, at kursen under coronakrisen har betydet, at Danmark ikke har været tvunget til at lukke samfundet lige så meget ned som mange andre lande.

- Det er en strategi, der har ført til, at vi på nuværende tidspunkt har fået kontrol over epidemien uden at have set samme overdødelighed, som andre lande desværre har oplevet, siger han.