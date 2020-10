Heunicke må arbejde hjemme: Familiemedlem til embedsmand smittet

Danmarks sundhedsminister Magnus Heunicke må de næste dage arbejde hjemmefra, efter en af hans tætte embedsmænds familiemedlemmer er smittet med coronvirus.

Det skriver ministeren på Facebook.

Heunicke kalder det et 'sikkerhedshensyn', at han de kommende dage arbejde fra hjemmeadressen.

'Det skyldes, at en af mine tætte embedsmænd er nær kontakt til et smittet familiemedlem. Heldigvis kan jeg ligesom mange andre klare meget af arbejdet hjemmefra på skærm og telefon,' skriver ministeren.

Kritisk erhverv

Han uddyber, at han besidder et særligt kritisk erhverv.

'Vi skal undgå smittespredning, og jeg har et særligt hensyn at tage til de kritiske funktioner omkring Sundheds- og Ældreministeriet, Regeringen og Folketinget. Jeg arbejder ufortrødent videre, og jeg forventer i første omgang at skulle være hjemme nogle dage, indtil der er vished for, om jeg er nær kontakt til en smittet.'

Af Facebook-opslaget fremgår det ikke, hvorvidt Heunicke har fået taget en coronatest.

