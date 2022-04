Heunicke nægter at give op

Regeringen vil fortsat forsøge at gennemføre et tobaksforbud for unge født efter 2010. Det siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S), selv om hans ministerium har slået fast, at EU-regler i øjeblikket er i vejen.

- Vi anerkender fuldt ud, at det både er den hjemlige politik og EU's politik, der skal ændres, men det er derfor, vi er i politik. Det er for at ændre nogle regler.

- Vi kan ikke blive ved med at holde taler, vi er nødt til at også at gøre noget ved det, siger han.

Det er omkring tre uger siden, at regeringen i sit sundhedsudspil erklærede sig klar til at forbyde salg af tobak og nikotinprodukter til personer, der er født i år 2010 eller senere.

Ministeren har erkendt, at der vil være juridiske udfordringer ved forslaget. Det har været uvist, om det overhovedet ville kunne lade sig gøre.

- Det var derfor, jeg sagde, at der er juridiske udfordringer. Selvfølgelig skal vi først og fremmest have et flertal i Danmark, men der er også tobaksvaredirektivet.

- Som reglerne er i dag, kan vi indføre det og udrulle det frem til 2035. Men derfra skal tobaksvaredirektivet ændres for, at vi kan føre reglerne videre, siger han.

Forslaget mødte massiv modstand, fordi der i fremtiden vil opstå en situation, hvor eksempelvis en 29-årig ikke må ryge, mens en 30-årig gerne må, fordi de er født før og efter det år, hvor forslaget gælder fra.

Det ser ministeren dog ikke de store udfordringer ved.

- Vi har i dag forskellige aldersgrænser, og nogen er 15 og 16 år, andre er 17 og 18 år. Det vil vi godt kunne håndtere. Målet er, at den 29-årige ikke har lyst til at købe cigaretter, fordi vedkommende ikke er blevet afhængig, siger han.

