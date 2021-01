Heunicke: Nedlukning forlænges i tre uger

Den aktuelle nedlukning af store dele af Danmark bliver forlænget med tre uger

Det bekræfter sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde onsdag.

De nuværende restriktioner omfatter blandt andet lukning af landets skoler, mens al detailhandel med få undtagelser også skal være lukket. Derudover er der et forsamlingsloft på fem personer.

Dette bliver nu forlænget frem til 7. februar, som Ekstra Bladet også erfarede forud for dagens pressemøde. Nedlukningen stod ellers til at udløbe mandag 18. januar.

Nødvendigt at få smitte mere ned

Forlængelsen kommer efter flere meldinger fra statsminister Mette Frederiksen om, at udviklingen gik den vej.

Selvom smittetallene falder, er den britiske virusmutation B.1.1.7 så faretruende, at regeringen finder det strengt nødvendigt at nedbringe smitten endnu mere, inden den nye variant ventes at blive dominerende i februar.

På pressemødet onsdag oplyser Magnus Heunicke, at den britiske variant har spredt sig endnu mere i Danmark, selvom der generelt er et faldende smittetryk med covid-19 i Danmark.

På pressemødet opfordrede justitsminiter Nick Hækkerup alle, der fortsat tager på arbejde, til at lade sig teste mindst én gang om ugen for at smitten i højere grad kan blive bremset.