Heunicke om Østrigs vaccinebøder: Det er et hypotetisk spørgsmål

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) ser ikke umiddelbart en grund til at kopiere tiltag i Østrig og Tyskland, som begge er kommet med meldinger om strammere restriktioner, da smitten er voldsomt stigende.

Østrigs regering har foreslået at indføre bødestraf for folk, som ikke vil lade sig vaccinere.

- Jeg synes, at det er et hypotetisk spørgsmål, siger Heunicke.

- Nogle lande er i en mere desperat situation, end vi er i Danmark. Vi er der, hvor vi er, takket være en stor opbakning i befolkningen. Takket være en kæmpe opbakning. Det er drømmetal for mange andre lande, siger han.

Østrigs regering vil fra 1. februar næste år indføre krav om vaccination, har forbundskansler Alexander Schallenberg fredag foreslået.

Lader man sig ikke vaccinere, kan det ifølge landets medier koste en bødestraf - eller ligefrem en fængselsstraf.

I Tyskland er der taget forskellige andre tiltag. Men heller ikke disse er umiddelbart noget, som den danske regering ønsker at kopiere.

- Der er forskellige indsatser. Nogle kan man lade sig inspirere af og sige, hvad sker der her? Jeg synes ikke nødvendigvis, at der er så mange, som har så stor succes med alt i hvert fald, siger Heunicke.

I nogle tyske delstater har man også indført betaling for test, hvilket ifølge ministeren er en dårlig idé.

Heunicke mener, at den danske regering og danske myndigheder har succes med den aktuelle strategi om at få flere til at tage et stik.

- Vi vil lytte til vores myndigheder. Hvad er det, som de anbefaler? Vi kan se, at der er faktisk gang i det med de første stik, og den bølge skal vi gøre, hvad vi kan for at fortsætte, siger han.

Østrigs forbundskansler varslede fredag en ny national nedlukning i mindst 10 dage for både vaccinerede og ikkevaccinerede.

Torsdag registrerede Østrig 15.145 nye smittede. Det svarer til omkring 170 smittede per 100.000 indbyggere. Der bor knap ni millioner i Østrig.

Samme dag blev der i Danmarks registreret 4013 nye smittede. Det er omkring 69 smittede per 100.000 indbyggere.