Heunicke raser over Venstre-kampagne på Facebook

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) anklager på Facebook Venstre for bevidst at skabe mistillid til myndighederne i politisk øjemed. Venstre kalder anklagen 'fuldkommen langt ude'.

Heunickes kritik sker på baggrund af en kampagne fra Venstre, der beskylder statsminister Mette Frederiksen (S) for at bruge 'misvisende indlæggelsestal til at lukke landet ned'.

- Så kører Venstre negativ kampagne imod både vores sundhedsmyndigheder og imod regeringen, skriver Magnus Heunicke og fortsætter:

- Jeg vil så nødig gøre håndteringen af epidemien til en politisk kampplads. Derfor er jeg nødt til at sætte foden ned for så negativ og mistillidsskabende en kampagne fra et stort politisk parti.

- Særligt, når den direkte går på at skabe mistro til tal fra vores sundhedsfaglige myndigheder.

Tvisten står i, at der for nylig er kommet tal for, hvor mange af de indlagte i de daglige coronatal, der er indlagt med anden sygdom og samtidig har corona, og hvor mange der er indlagt på grund af corona.

Det har skabt en diskussion om, hvorvidt de tidligere tal har været retvisende, når de er blevet brugt til at beskrive presset på sygehusvæsnet.

Magnus Heunicke gennemgår i Facebook-opslaget, hvordan tallene bliver opgjort, og hvordan der sker efterregistreringer. Han skriver at antallet af indlagte på grund af covid-19 i Region Hovedstaden steg 60 procent fra 1. til 28. december.

- Så det er ikke tilfældet, at vi, hverken regering eller myndigheder, på nogen måde overdriver stigningen eller har nogen som helst interesse i at bruge misvisende tal. Selvfølgelig ikke, skriver sundhedsministeren.

Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen, mener ikke, at der er bund i kritikken.

- Jeg synes, det er fuldkomment langt ude. Oppositionen har i månedsvis efterspurgt mere nuancerede tal for de indlagte. Og det har man lovet os, men har ikke indfriet det løfte.

- Så jeg må melde helt hus forbi her. Det er ikke myndighederne, men regeringen vi kritiserer her, siger han.

Ordføreren vil ikke 'gisne om' regeringens motiver.

- Men jeg må bare sige, at det ikke er første gang, vi ser, at regeringen træffer politiske beslutninger, der ikke er bygget på noget sundhedsfagligt grundlag.

- Man lukkede landet ned, uden at det var på et sundhedsfagligt grundlag, og det samme gælder for minksagen, siger Martin Geertsen og afslutter:

- Så der er fortilfælde for, at man har truffet beslutninger efter politisk forgodtbefindende. Og det havde været relevant at få et nuanceret blik på indlæggelsestallene tidligere.