Heunicke: To gode og en dårlig nyhed

Fredag morgen er der to gode nyheder til danskere, beretter landets sundhedsminister Magnus Heunicke i et opslag på Facebook.

Samtlige beboere på danske plejehjem vil senere fredag have fået tilbud om coronavaccine, mens smittekurven samtidig er blevet 'tøjlet'.

'Derfor er det helt afgørende, at vi alle holder fast nu. Meget vigtigt: Ingen må tolke at smitten går ned som et signal om, at vi skal slippe grebet og bløde op på vores efterlevelse af restriktioner og anbefalinger. Vi må og skal længere ned i smittetal og antal indlagte. Fra i dag gælder derfor det 2 meters afstandskrav, fordi vi nu skal stå sammen om at få banket smittetallene ned,' skriver ministeren i opslaget.

Mutation spreder sig

Der er dog også malurt i bægeret for Heunicke.

'Vores sekventeringer viser, at den britiske muterede virus stadig er i vores samfund. Og selv om de generelle smittetal begynder at gå ned, gælder det ikke for den engelske variant,' skriver han.

Han kan alligevel trøste sig selv og resten af befolkning med, at Pfizer natten til fredag meldte ud, at deres vaccine også virker mod den muterede coronavirus.

'Den fortsætter med at brede sig neden under i vores daglige smittetal. Den er nemlig som bekendt mere smitsom end de varianter, vi har haft hidtil. Derfor vil den på et tidspunkt i løbet af februar blive den dominerende virus i den danske epidemi, og vores opgave er kort og godt, at den skal have så lidt kraft som muligt i sig, når den tager over. Derfor har vi nu i de her hårde januaruger et vindue til at få de smittetal banket ned,' skriver han videre om mutationen.

Pfizer: Coronavaccine virker mod britisk virusvariant

Se hele opslaget her:

Professor: Smittekurven er knækket

Torsdag blev der målt den laveste positivprocent siden november.

På baggrund af de seneste coronatal vurderer professor i infektionssygdomme Jens Lundgren, at smittekurven er knækket.



- Jeg regner med, at kurven er knækket. Det er enormt afgørende, at indlæggelsestallet særligt i Østdanmark, der har været hårdt presset, er faldet, siger han til TV2.

Torsdag blev der foretaget 17.857 lyntest, hvoraf 213 viste et positivt svar. Det viser tal fra de fire private udbydere. Positivprocenten er derved 1,19.

Det er den laveste positivprocent siden 31. december, hvor 0,91 procent af de testede fik svar, at de var smittet. Til gengæld blev der testet over dobbelt så mange i forhold til torsdag.