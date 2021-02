Hidsig Trump: - Det stopper aldrig

- Det stopper bare aldrig.

Sådan er Donald Trumps reaktion på den seneste udvikling i sagaen om den tidligere præsidents skatteforhold.

Mandag besluttede U.S Supreme Court, at banede vej for, at Manhattans distriktsadvokat, Cy Vance Jr., kunne gå videre med sin undersøgelse, om den tidligere præsidents selskab på ulovlig vis har forsøgt at reducere sine ejendomsskatter.

Helt konkret betyder det, at byens skattekommission skal udlevere detaljerede oplysninger fra Trump Organization om indkomster og udgifter. Og så kan det undersøges, om Donald Trump og co. har fiflet med tallene.

Trump foran Air Force One umiddelbart før, han fløj til Texas i det præsidentielle jumbojet i januar 2021. Foto: Reuters /Carlos Barria / Ritzau Scanpix

Stiktosset

I første omgang reagerede den tidligere præsident ikke på udviklingen, men nu er han kommet med sit syn på sagen. Og han er langt fra tilfreds.

- Uanset om det er Rusland, Rusland, Rusland, hvor det blev slået fast, at der ikke var en sammensværgelse eller de to latterlige rigretssager inspireret af 'Crazy Nancy' (Trumps måde at beskrive formanden for Repræsentanternes Hus Nancy Pelosi red.), hvor jeg blev FRIKENDT.

- Så slutter det bare aldrig. Det her er fascime. Ikke retfærdighed, lyder det fra Donald Trump ifølge Reuters.

Derudover kommer han med en længere smøre omkring den heksejagt, han er udsat for, ligesom han igen forsøger at rette fokus på, at han rent faktisk vandt valgt. Selv om Joe Biden beviseligt fik flest valgmænd og derfor nu er indsat som præsident.

Ifølge kilder med kendskab til skattekommissionen Trump Organization oplysninger om indkomster og udgifter oprindeligt videregivet af Trump Organization for at opnå en lavere ejendomsskat på nogle af selskabets kommercielle ejendomme.

