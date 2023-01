Hillary Clinton lander nyt job

Når man har været udenrigsminister i USA, er de fleste jobs efter det måske lidt et skridt ned ad karrierestigen.

Om ikke andet har Hillary Clinton nu takket ja til et nyt arbejde, som hun ser frem til at begynde på.

Fra 1. februar skal den tidligere udenrigsminister og præsidentkandidat nemlig undervise studerende på et af USA's otte Ivy League universiteter, Columbia University, hvor hun skal være professor i globale anliggender.

Det skriver flere internationale medier, herunder The Guardian.

'Tidl. minister Clinton vil hjælpe os med at leve op til vores mission om at uddanne en ny generation af dedikerede politiske ledere og generere innovative idéer baseret på forskning,' har dekan ved Columbia Universitys afdeling for internationale og offentlige anliggender Keren Yarhi-Milo udtalt i forbindelse med offentliggørelsen af nyheden.

Hillary Clinton kommer til at dele ud af sin viden og erfaring inden for udenrigs- og indenrigspolitik, og i en udtalelse udtrykker hun begejstring for sin nye stilling.

- Columbias forpligtelse til at uddanne næste generation af amerikanske og globale politiske ledere, omsætte indsigt til gennemslagskraft og hjælpe med at adressere nogle af verdens mest presserende udfordringer optager mig personligt.

- Jeg ser frem til at bidrage til disse bestræbelser, siger hun.