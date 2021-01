Hipster-ulv i fåreklæder

Det kan næsten ikke blive mere storbyhipt end en bogbutik med højpandet og erotisk litteratur.

Og de liberale i USA knuselsker da også Joe Bidens valg af ny direktør for de hemmelige tjenester. Navnet navn er Haines. Avril Haines.

Titlen lyder på amerikansk director of national intelligence. Som 51-råig bliver hun den første kvinde på posten.

Men hun har på flere måder en broget fortid.

Tilbage 1990'erne havde hun sin egen uafhængige boghandel i Baltimore. Og når stemningen rigtig blev løssluppen, så læste Avril Haines højt for sine kunder af erotisk litteratur.

- Folk prøver at få sex, uden at have sex, har hun forklaret ifølge britiske medier.

Siden har hendes liv i den grad taget en drejning.

I tiden under Barack Obama var hun i forskellige topstillinger - vicedirektør i CIA og 2. national sikkerhedsrådgiver - med til at starte det droneprogram, som bliver beskyldt for at have mange civile liv på samvittigheden i jagten på terrorister.

Avril Haines til høring på Capitol Hill i går Foto: Ritzau Scanpix/Reuters

Avril Haines var chefen, som blev vækket midt om natten for at tage stilling til de dræbende angreb.

Hun er indbegrebet af en ulv i fåreklæder, lyder beskrivelsen i magasinet Salon.

Helt op til dagens indsættelse af Joe Biden og vicepræsident Kamala Harris har Avril Haines sammen med andre topfigurer i den kommende administration siddet til høringer i kongressen.

Her lover hun at modernisere de hemmelige tjenester. CIA og NSA er de mest kendte.

Hun lægger især vægt på at fortælle sandheden uden politiske omsvøb efter fire år med Trumps alternative fakta.

Dækkede over agenter

Bekvem omgang med sandheden har hun selv erfaring med.

Tilbage i 2014 var hun med til at dække over CIA-agenter, der havde hacket sig ind i nogle af Senatets computere.

CIA's egen ledelse kritiserede agenterne, men Avril Haines endte med at lade dem slippe uden videre tiltale.

Borgergrupper harbekæmpet hendes nominering som chefen for verdens største spiontjenester. dette skyldes mest fortiden som droneboss.

Avril Haines har siden Joe Bidens sejr været dybt involveret i planlægningen af hans strategi som commander in chief. Men det er uvist i hvor høj grad den nye præsident ønsker at fortsætte brugen af droner.

Avril Haines er i øvrigt en entusiastisk amatørpilot.