Historisk: Biden vinder Arizona

Intet er afgjort endnu, men alligevel kan Joe Biden hæve armene i vejret og glæde sig over en sejr i den vigtige delstat Arizona.

Længe lå delstaten på vippen til at gå til Trump, men endte i sidste ende med at gå til Joe Biden. Det er kun anden gang siden 1948, at en demokratisk præsidentkandidat er løbet med sejren her.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Arizona er en nøglestat for Biden, fordi den tillader, at han sandsynligvis 'kun' skal vinde to af de tre stater i rustbæltet. Det er Wisconsin, Michigan og Pennsylvania.

I 2016 løb Trump med sejren her.

Trækker ud

På dette tidspunkt for fire år siden var Donald Trump på vej på talerstolen for at erklære sejr over Hillary Clinton.

Ekstra Bladet breakede nyheden klokken 8.34. I år kan det trække ud i dagevis, før vi kender den egentlige vinder.

Det på trods af at begge præsidentkandidater har erklæret sejr til dem selv. Læs eller genlæs vores breaking om valggyseren i 2016 her.