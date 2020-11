Historisk: Kamala Harris bliver den første kvindelige vicepræsident i USA

Det Hvide Hus går til Joe Biden, og med det bliver Kamala Harris den første kvindelige vicepræsident i USA's historie.

Og ikke kun er det den første kvindelige vicepræsident, men også første farvede kvindelige vicepræsident i USA.

Det stod klart, at Joe Biden vandt ræset om Det Hvide Hus, da Pennsylvanias 20 valgmænd endte hos ham lørdag.

Det er dog ikke første gang, at en kvinde er stillet op til at blive USA's mest magtfulde persons nummer to. I 2008 stillede Sarah Palin op som vicepræsident, og det er sidste gang, en kvinde stille op til den post.

Kort efter at flere internationale medier, heriblandt CNN og AP, udråbte Joe Biden som USA's 46. præsident, skrev Kamala Harris på Twitter:

'Det her valg handler om så meget mere end Joe Biden eller mig. Det handler om USA's sjæl og vores vilje til at kæmpe for den. Vi har meget arbejde foran os. Lad os begynde.'

Joe Biden har også reageret:

'Amerika, jeg er beæret over, at I har valgt mig til at lede vores fantastiske land', skriver Joe Biden på Twitter.

Donald Trump - USA's nuværende præsident - virker dog ikke til at være klar til at opgive stolen i Det Hvide Hus. På mandag går han til domstolene og begynder med sin advokat på en række retssager.

'Vi ved alle, hvorfor Joe Biden skynder sig med fejlagtigt at posere som vinder, og hvorfor hans medieallierede prøver så hårdt at hjælpe ham:'

'De ønsker ikke, at sandheden kommer frem.'

'Fakta er, at dette valg langtfra er ovre', siger Trump i en erklæring i kølvandet på, at Joe Biden blev udråbt som vinderen.

