Historisk øjeblik: Besøger Auschwitz for første gang

For første gang i sine 14 år på posten har den tyskle Kansler Angela Merkel fredag besøgt den tidligere koncentrationslejr Auschwitz i Polen.

Det skriver flere tyske medier.

Auschwitz-Birkenau var den mest berygtede at Hitlers koncentrationslejre, og det menes, at omkring 1,1 millioner mennesker blev dræbt i lejren. Det har derfor helt særlig symbolsk værdi, når et tysk statsoverhoved besøger lejren og mindes de mange ofre.

Ud over den rent symbolske betydning af besøget, medbragte Merkel også en donation på 60 millioner euro - knap 450 millioner kroner - til det, der nu er et museeum. Pengene skal gå til at bevare de fysiske genstande i lejren, så det kan bestå som et bevis på datidens grusomheder.

Tyskland har tidligere doneret 60 millioner euro, hvorfor de er klart den største bidragyder.

Merkel var under besøget i selskab med Polens premierminister, Mateusz Morawiecki, og sammen besøgte de flere ikoniske steder i lejren. Derudover har de sammen holdt et minuts stilhed til minde om de mange ofre for de meningsløse drab.

Angela Merkel har tidligere besøgt flere andre koncentrationslejre, men det er altså første gang, at hun besøger den mest berygtede af dem alle, og Polens udenrigsministerium har derfor heller ikke tøvet med at kalde besøget 'historisk'.

Det er blot tredje gang, et tysk statsoverhoved har besøgt lejren på officielt visit. Første gang det skete, var da Helmut Schmidt besøgte lejren i 1977 - 32 år efter krigens ophør. Derudover besøgte Helmut Kohl lejren i 1989 og 1995.

Merkels besøg kommer på et tidspunkt, hvor Tyskland oplever en stigende antisemitisme - blandt andet understreget af et angreb på en synagoge i byen Halle i oktober - og besøget ved koncentrationslejren anses derfor også som en vigtig afstandstagen til antisemitismen.

