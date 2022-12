Historisk samarbejde: Nu reagerer Løkke

Lars Løkke Rasmussen glæder sig til det brede samarbejde over midten, skriver han tirsdag aften i et opslag på Facebook

På torsdag præsenteres den nye regering, men allerede nu er sløret løftet for, at det bliver en regering med Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre.

Og nu reagerer Lars Løkke Rasmussen, formand for Moderaterne, på aftenens nyhed.

Det sker i et Facebookopslag, hvor han under et billede af sig selv, der på filosofisk vis kigger ud ad vinduet, deler en kort tekst.

SMV-regering på plads: Danmark får en bred regering i morgen. Regeringsgrundlaget præsenteres onsdag, mens ministerholdet kommer torsdag Ny regering: Mette Frederiksen har været ved dronningen.

'For Danmark'

Han skriver blandt andet:

'For snart 4 år siden åbnede jeg døren på klem. Til det brede samarbejde henover midten. For Danmark er bedre tjent med samarbejde og kompromiser end ultimative krav.'

'Derfor glæder jeg mig virkelig til at fortælle om alt det, vi sammen har arbejdet på. Alt det, vi nu er enige om at samarbejde om. For os allesammen. For Danmark.'

Regeringsforhandlingerne har været længe undervejs, og tirsdag nåede forhandlingsprocessen sit klimaks, da Mette Frederiksen forlod Marienborg for at aflægge dronningen et besøg.

Efterfølgende meddelte hun den fremmødte presse, at det nye regeringsgrundlag vil blive fremlagt onsdag, imens den nye regering præsenteres på torsdag.