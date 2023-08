Hitlers fødehjem skal ombygges til en politistation

Adolf Hitlers fødehjem i Braunau i det nordlige Østrig skal ombygges til en politistation med et træningscenter i menneskerettigheder.

Det oplyser det østrigske indenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet AFP.

Beslutningen er truffet efter flere års juridiske stridigheder om, hvad der skulle ske med huset.

Selv om Hitler ifølge BBC blot boede i huset i få uger efter sin fødsel i 1889, tiltrækker den tidligere tyske diktators fødehjem fortsat nazisympatisører fra hele verden.

Det var i et forsøg på at forhindre netop det, at den østrigske stat overtog ejerskabet over den forfaldne bygning i 2016.

Günter Schwaiger, der står bag en østrigsk dokumentar om Hitlers fødested, hævder, at planerne for Hitlers fødehjem ligger tæt på den afdøde diktators egne ønsker for bygningen.

Annonce:

Påstanden om Hitlers egne ønsker underbygger han med en artikel fra en lokalavis fra 1939.

I artiklen fremgår det, at Hitlers eget ønske for sit fødehjem var, at huset skulle omdannes til kontorer for de lokale myndigheder.

- At omdanne huset til en politistation vil svare til den administrative brug, som diktatoren havde ønske om, sagde Günter Schwaiger på et pressemøde mandag.

Han opfordrer til, at de østrigske myndigheder genovervejer deres planer for ejendommen.

Dokumentaren har endnu ikke set dagens lys, men udkommer i slutningen af august.

Ombygningen af Hitlers fødehjem er planlagt til at begynde den 2. oktober, siger en talsperson for det østrigske indenrigsministerium til AFP.

Processen med at ombygge den 800 kvadratmeter store bygning til en politistation forventes at løbe op i 21,8 millioner euro. Det svarer til 163 millioner kroner.

Ombygningen forventes færdiggjort i år 2025. Mens politistationen forventes at være operationel i år 2026.