Hjælper tiggerpolitikerne: Reglerne bliver lavet om

Er en politiker sit parti?

Det lyder som et filosofisk spørgsmål, der er Hamlet værdigt, men ak, det er blot spørgsmålet, der nu er blevet besvaret af Indsamlingsnævnet.

Hidtil har politikere skullet indberette til Indsamlingsnævnet, hvis de samlede ind til deres personlige valgkamp. Men efter flere politikere hårdnakket påstod, at en indsamling til deres kampagner var det samme som en indsamling til deres parti, er reglerne nu lavet om.

Det var tilfældet, da Ekstra Bladet kontaktede Laura Lindahl i forbindelse med hendes tiggerskilt og facebookindsamling.

- Det er ingen hemmelighed, at der har været en del diskussion om emnet. Vi diskuterede det, efter I (red. Ekstra Bladet) og TV 2 pegede på, at politikere ikke kan forstå, hvad det går ud på. Der må vi gribe i egen barm og sige, at det giver anledning til tvivl. Derfor har vi fundet det på sin plads at lave en præcisering, fortæller formanden for Indsamlingsnævnet Christian Lundblad.

Blevet klogere

Hvis en indsamling er blevet indberettet, har indehaveren pligt til at give Indsamlingsnævnet et regnskab, efter målet er nået. Regnskabet bliver efterfølgende lagt ud på nettet, så donorerne kan tjekke, om pengene er blevet brugt på det lovede.

Derfor er der også en del politikere, der har betalt for at få oprettet deres indsamling hos Indsamlingsnævnet, men det skal være slut nu.

- Før vi blev opmærksomme på problemet, sagde vi, at den enkelte var den enkelte, og at det andet var partiet. Men efter opmærksomheden har vi fundet ud af, at politikerne ikke kan kende forskel. Derfor får politikerne, der har indberettet til Indsamlingsnævnet, også deres penge tilbage.

- Hvor skal man gå hen nu, hvis man som donor gerne vil vide, om pengene er brugt til det, de er lovet?

- Der findes den særlige lov om partistøtte, så det er der, man skal kigge.

- Men er det så ikke blevet sværere for borgeren at tjekke, om pengene er blevet brugt, som de er lovet?

- Det kommer an på, hvor meget det enkelte parti gør ud af det. Hvis en kandidat samler ind til en bestemt kampagne, er det god stil at vise, at den her kandidat har modtaget pengene til det oplyste formål.

- Men kommer det med den nye præcisering til at være op til de politiske partier, hvor meget information, de vil give?

- Ja, vi lægger det i hvert fald over til partierne, siger Christian Lundblad.

Du kan læse hele præciseringen her.