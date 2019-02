Hjem til vennerne: Her er Trump aldrig ensom

Donald Trump nyder weekenden over livet med golf-superstjerner og trofaste fans i Florida efter to ensomme måneders husarrest i Det Hvide Hus

'Jeg vinkede til vagterne. De vinkede ligesom ikke tilbage!'

Det skrev en tydeligt ensom og smådeprimeret Donald Trump på de sociale medier, da han hen over julen og i januar slæbte sig igennem sin frivillige husarrest i Det Hvide Hus.

Det var et udslag af regeringskrisen om muren ved Mexicos grænse og den administrative lukning af USA.

- Jeg er helt alene (stakkels mig) i Det Hvide Hus, skrev præsidenten på Twitter juleaften, som senere overfor Fox News har afsløret, at han ellers aldrig har været to måneder i træk i Det Hvide Hus.

Donald Trump føler sig mere hjemme i sin golfklub ved Palm Beach end i Det Hvide Hus i Washington D. C., hvor han efter eget udsagn har tilbragt to måneder i træk. Foto: Kevin Lamarque/Ritzau Scanpic

Hygge med Tiger Woods

Opholdet i magtens centrum blev kun afbrudt af en tale i Louisiana og en kortvarig, spontan arbejdsrejse til Irak.

Nu er 'manden med muren' weekenden over tilbage i rollen som festens midtpunkt hos vennerne i Trump National Golf Club Mar-a-Lago og sit elskede luksus-domicil med 126 værelser og festsal i Ludvig VIIII-stil under 62.500 kvadratmeter i Palm Beach nord for Miami.

Great morning at Trump National Golf Club in Jupiter, Florida with @JackNicklaus and @TigerWoods! pic.twitter.com/mdPN4yvS8e — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2. februar 2019

Det afslører Trump vanen tro med et Twitter-foto af sig selv i selskab med golf-koryfæerne Tiger Woods og Jack Nicklaus.

'Great morning', skriver Donald Trump, der nu ifølge CNN er oppe på at have besøgt en af sine egne golfbaner 167 gange, siden han tiltrådte som præsident i januar 2017, og han har tilbragt ikke færre end 80 døgn på netop Mar-a-Lago.

Trump National Golf Club virker som en magnet på præsidenten selv og hans største, mest loyale fans. Foto: Brendan Smalowski/Ritzau Scanpix

Golf, lektier og burgere

I elitens ferieparadis er Donald og Melania Trumps weekend gået med at slappe af, spise burgere med vennerne, spille golf, nyde gode middage med Fru Trump, afvikle sociale arrangementer i festsalen læse lektier som forberedelse til nye slagsmål med Kongressen, pressen og The Democratic Party.

Den gode stemning kan måske for en stund dæmpe præsidentens forbandelse over, at latin-amerikanske flygtninge bliver ved med at strømme ind i USA.

Søndag aften vil han være vært for et storstilet Super Bowl-party. Det er uklart, hvornår han vender tilbage til kulden i Washington D. C. og Det Hvide Hus.

Se også: Kom til festlig fødselsdag

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fans hylder Trump: - Du er fantastisk, Donald

Trumps tilhængere hylder 'the man' foran Trump National Gof Club. Præsidenten er ikke bleg for at invitere nogle af dem ind i varmen, så de kan tage en selfie. Foto: Brendan Smialowski/Ritzau Scanpix

Laurence Leamer, forfatter til en bog om Donald Trumps Florida-domicil i Mar-a-Lago, fortæller, at præsidentens weekend-ophold ved Palrm Beach altid kaster en øget tilstrømning af sig.

- Folk står i kø for at komme ind og kæmper for at sikre sig middags-reservationer. Han (Trump, red.) sidder på verandaen til tre timers-middag og alle er omkring ham. Han elsker det simpelthen, og siger selv, at han ikke har nogle venner i Det Hvide Hus, fortæller forfatteren til CNN.

- Her har han folk omkring sig, som konstant fedter for ham, tilføjer Laurence Leamer, som vurderer, at nogle af den republikanske leders største tilhængere er knyttet til Trump National Golf Club.

Kritiseres for nepotisme

Nogle gange inviterer han spontant fans med støtte-bannere ind i klubben, så de kan tage selfies med præsidenten.

CNN afslører, at fire golf-venner fra Palm Beach er blevet udpeget til poster som ambassadører. Er det nepotisme? Er det gennemsigtigt nok, spørger krtikerne.

Det har også udløst hævede øjenbryn, at Trump i begyndelsen af sin embedsperiode afviklet møder med japanske topembedsmænd om Nord Koreas i golfklubben, hvor fjendtlige magter uden kvaler kunne følge med i, hvem der deltog.

Laurence Leamer er ikke i tvivl om, at Donald Trump føler sig langt mere hjemme i solbeskinnede Florida end i det vinterkolde Washington D. C.

- Palm Beach er hans åndelige hjem. Hen elsker at være her, og har skabt en verden omkring sig. Folk kommer ind til ham og siger: 'Du er fantastisk, Donald'.