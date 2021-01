Hjemsendt tidligere departementschef får ny stilling

Udenrigsministeriet opretter en ny stilling som særlig repræsentant for nye trusler og teknologier, og den er gået til den hjemsendte Thomas Ahrenkiel, der tidligere var departementschef i Forsvarsministeriet.

Det oplyser Udenrigsministeriet onsdag aften.

Thomas Ahrenkiel har også en fortid som chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Han er hjemsendt, mens en kommission undersøger kritik af FE fra det tilsyn, der skal holde hånd i hanke med tjenestens arbejde.

Tilsynet udtalte i august sidste år kritik for at begå ulovligheder, spionere mod et af tilsynets medlemmer og afgive urigtige informationer til tilsynet.

Samtidig blev tjenesten kritiseret på en 'uhensigtsmæssig legalitetskultur', hvor 'eventuelt uberettigede aktiviteter og uhensigtsmæssige forhold søges skrinlagt, herunder ved at undlade at orientere tilsynet om forhold af relevans for dets kontrol.'

Det førte til, at en kommission blev nedsat i oktober. Kommissionen arbejde vil ske i fortrolighed, da sagen omhandler klassificeret materiale ifølge Justitsministeriet.

Imens den arbejder er fem tidligere ansatte i FE hjemsendt. Det er blandt andet de to tidligere FE-chefer Lars Findsen og Thomas Ahrenkiel.

Da kommissionen blev nedsat, oplyste forsvarsminister Trine Bramsen (S) samtidig, at der vil blive fundet andre stillinger i staten til de hjemsendte, mens kommissionen arbejdede.

Her står det så klart, at Thomas Ahrenkiels stilling fra 1. februar bliver som særlig repræsentant for nye trusler og teknologier hos Udenrigsministeriet.

I Udenrigsministeriets pressemeddelelse lyder stillingsbeskrivelsen således:

- Den særlige repræsentant vil navnlig få til opgave at styrke indsatsen for at håndtere de sikkerhedspolitiske konsekvenser af teknologiudviklingen, særligt i EU-regi.