Hjernerystelse fældede Britta

En hjernerystelse i det tidlige efterår 2018 blev fatal for den svindelsigtede Britta Nielsen.

Det var nemlig på grund af fravær fra kontoret i Socialstyrelsen, at en af hendes kollegaer opdagede hendes formodede svindel. Det fremgår af den eksterne undersøgelse af tilskudsadministrationen, som revisionsfirmaet PwC har lavet for Socialministeriet.

Som Ekstra Bladet tidligere har skrevet, har Britta Nielsen selv forklaret til en bilforhandler, at hun var sygemeldt på grund af en hjernerystelse.

Mens hun var væk opdagede en af hendes kollegaer under en regnskabskontrol, at der var en difference på 69.047 kr mellem, hvad en kommune havde modtaget, og hvad de havde opgivet i regnskabet. Penge som man senere fandt ud af, at Britta Nielsen havde fået overført til sin egen konto.

Missede kontrol

Normalt ville Britta Nielsen selv foretage regnskabskontrollen og kommunikationen med modtagerne, så hun kunne sløre sine spor - men på grund af sit fravær tog en kollega fra Socialstyrelsens Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning over. I rapporten skriver PwC:

- Tidligere regnskabskontroller har været udført af BN (Britta Nielsen, red) selv, men denne regnskabskontrol blev udført af en anden sagsbehandler. Det bemærkes, at BN på daværende tidspunkt var fraværende fra arbejdspladsen.

Det har senere vist sig, at en vaks bogholder fra Roskilde kommune også havde opdaget differencen på 69.047 kroner, som Britta selv havde scoret, men på det tidspunkt var Britta på arbejde - og det lykkes hende at holde ham hen med en bortforklaring.

Under Brittas fravær i september 2018 opdagede en bogholder fra Nyborg Kommune også en difference. Bogholderen kontaktede derfor Socialstyrelsen. Og Brittas føromtalte kollega, der også havde opdaget den første svindel i Roskilde Kommune, kunne igen konstatere, at Britta havde overført pengene til sig selv.

Ekstra Bladet har spurgt i Socialministeriet og Socialstyrelsen om et interview med den pågældende administrative medarbejder, der opdagede Brittas formodede svindel - men det har foreløbig ikke været muligt.

Britta Nielsen formodes at have svindlet for i alt 120,5 mio. kr. fra 1993 til 2018 - ud af dem har man ind til videre fået verificeret, at 115,1 mio. kroner er gået ind på Britta Nielsens bankkonti fordelt på 298 udbetalinger.

Snørrede også Rigsrevisionen

Britta Nielsen havde i den grad sørget for, at hendes formodet svindel kunne skjules. Hun stod nemlig ikke kun for regnskabskontrol på de projekter, hun svindlede med. Hun var også kontaktperson til Rigsrevisionen, der på trods af flere kontrolbesøg heller ikke fik afsløret hende.

Det fremgår af den eksterne undersøgelse, Kammeradvokaten har lavet for Socialministeriet om, hvem der havde ansvaret. Her står der:

- Hertil kommer, at vi på baggrund af vores gennemgang af BN’s (Britta Nielsens, red.) mailboks har kunnet konstatere, at BN i væsentligt omfang har været kontaktperson i forbindelse med Rigsrevisionens besøg, herunder har forberedt materiale og fremsendt efterfølgende dokumentation.

- BN har således også i den sammenhæng haft mulighed for at skjule sine besvigelser og dertil hørende metoder, hvilket hverken Socialstyrelsen eller Rigsrevisionen har været opmærksomme på, da ingen ifølge vores oplysninger har haft mistanke om svindel og dermed heller haft ikke dette fokus.