Hjort er bedrøvet over Løkke: Han vil skade os

Tidligere formand Lars Løkke Rasmussen er elefanten i rummet, som flere medlemmer udtrykker det under Venstres 150-årsjubilæum, der blev udsat på grund af nedlukningen sidste år.

I en lang strøm af fejring og festtaler i Jyske Bank Boxen i Herning fylder Løkke intet. Det er trods hans position som den V-formand, der efter Anders Fogh Rasmussen har haft statsministerposten i længst tid.

- Det er helt ekstraordinært i politisk historie, at en tidligere formand melder sig ud af partiet og vil danne sit eget - og gerne vil skade Venstre, siger Claus Hjort Frederiksen (V).

Spørgsmål: Hvad mener du med at skade?

- De (Løkke og Inger Støjberg, red.) vil skade Venstre ved at tage stemmer fra partiet ved valgene. Det er jo det, det går ud på, siger Hjort.

Den tidligere finans-, forsvars- og beskæftigelsesminister var en trofast støtte for Løkke i en lang årrække. Bruddet har, siger Claus Hjort, ikke været sjovt.

- Jeg er da dybt bedrøvet over det. Men nu har de truffet deres valg, de to, og så går livet jo videre, siger Claus Hjort Frederiksen.

- Der kommer jo efterfølgere. Men følelsesmæssigt har vi jo arbejdet sammen med de to i mange år. Det efterlader et tomrum, men det er ikke sådan, at Venstre skal opgive ævred. Livet går videre, og heldigvis er det sådan, at der altid er andre, der tager handsken op, siger han.

Derfor er der ifølge Claus Hjort ingen grund til, at landsmødet taler om de kaotiske begivenheder, der førte til Løkkes fald fra formandsposten, og at han efterfølgende meldte sig ud af partiet.

Løkke blev dog nævnt indirekte fra scenen, da Jan E. Jørgensen (V) fandt en alternativ vej til at tale om 'elefanten i rummet'.

Et eventyr med landets politikere som fugle.

- Så er der en af de mest erfarne svaner, som igennem længere tid havde fløjet lidt zigzagkurs og forvirret resten af flokken. Den sidder nu og pipper på en telefonpæl på Færøerne og venter på, at nogle andre fugle finder frem til mødestedet, siger Jan E. Jørgensen.

Efter talen siger han om Løkkes afgang:

- Jeg tror alle sammen, at vi har det sådan, at det også er med et vist vemod. Men vi er, som vi er. Du kan ikke lave om på fortiden. Så der er kun en vej, og det er at se frem og komme videre, siger Jan E. Jørgensen.

