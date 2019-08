Hjort går efter struben: Delt formandsskab forbi

Det sidste søm i kisten, hvori det delte formandsskab i Venstre ligger, er netop blevet slået i.

Venstre-koryfæet Claus Hjort Frederiksen tog søndag aften den digitale hammer i hånden, hvor han i et Facebook-opslag i skarpe vendinger angriber den hidtidige konstruktion i Venstre-toppen.

'På Venstres sommergruppemøde, som tegner Venstres politiske kurs blev det slået klart fast, at det er partiets formand og statsministerkandidat, som tegner Venstres politiske kurs. Det delte formandskabs tid er forbi,' skriver han.

Sender aben videre

Udover at erklære sin fulde støtte til Lars Løkke Rasmussen begynder Claus Hjort også at fundere over, hvem der bærer ansvaret for det stadig friske valgnederlag.

'Vi skal finde midterproportionalen mellem, at vi skal bryde internationale konventioner og sende udlændinge ud af landet (Nye Borgerlige), at vi ikke må samarbejde med De Radikale (DF) og at vi ikke må flirte med tanken om et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet (K), og at vi skal finde fælles linje om topskat (LA).'

Det virker til i Claus Hjorts opslag, at det ikke er Venstre, der skal finde en fælles linje, men derimod resten af blå blok.

Det har dog ikke været muligt at få en uddybende kommentar fra Claus Hjort Frederiksen inden publicering.

'Det er uholdbart'

Udmeldingen kommer efter et turbulent sommergruppemøde, hvor Claus Hjort også mente, at Kristian Jensen burde gå af som næstformand. Kravet kom, da den næstformanden rettede en kritik af Venstres linje under valgkampen.

- Det er uholdbart, at han bruger sin post som næstformand og gruppeformand til at underløbe den linje, som partiets formand lægger, sagde han dengang og tilføjede også, at magtkampen havde raseret i kulisserne i en årrække.

- Nu har vi ligesom dækket over, at der er den strid i fem år. Der synes jeg bare, at nu er vi nødt til at få det afklaret.

Det mundede ud i et pressemøde, hvor Kristian Jensen, Jakob Ellemann og Lars Løkke svarede på krakilske spørgsmål fra pressen. Da Venstre-formanden blev spurgt ind til Claus Hjorts kritik af Kristian Jensen, var der heller ikke megen opbakning.

- Lad os bare være ærlige: Det har slået lidt gnister, lød det fra Lars Løkke Rasmussen.

Kristian Jensen sagde dog på pressemødet, at han vil stille op til genvalg ved næste landsmøde.

- Jeg ser ingen grund til, at der skal skiftes ud på formandsposten eller næstformandsposten i Venstre, sagde han.

