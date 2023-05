Højgravide krydser livsfarlig flod for at komme til USA

Mennesker fra hele verden sætter hver dag livet på spil, når de krydser floden Rio Grande i håb om at nå USA. Blandt dem er højgravide kvinder, der drømmer om at give deres børn amerikanske pas

I en nedlagt lagerbygning i Texas få hundrede meter fra grænsen mellem Mexico og USA løber børn rundt og leger, mens deres forældre forsøger at lægge en plan for deres videre færd.

De fleste har for kort tid siden krydset floden Rio Grande fra Piedras Negras i Mexico til Eagle Pass i USA, hvor de nu befinder sig. Der er roligt, alle er synligt udmattede.

Alle undtagen personalet på det midlertidige flygtningecenter, der i ugevis har forberedt sig på at skulle modtage en storm af mennesker, efter at den såkaldte Title 42-lov udløb 12. maj.

Loven blev vedtaget af Trump-administrationen under coronapandemien og har givet myndighederne lov til at straksudvise personer, der krydsede grænsen illegalt, hvis de udgjorde en sundhedsrisiko.

Men corona er ikke længere en pandemi i USA, og derfor gælder loven ikke længere.

Havde forventet 5000 mennesker

Texas’ republikanske guvernør, Greg Abbott, har tordnet mod Biden-administrationen for at ophæve loven og har blandt andet kaldt det en ’velkomstmåtte’ for immigranter.

Men kaosset og menneskestrømmen er nærmest udeblevet, og centret, der kan huse over 1000 mennesker ad gangen, har denne dag kun omkring 100 mennesker overnattende.

- Vi er selv meget overraskede over, hvor stille der er lige nu. Vi havde forventet op til 5000 mennesker om dagen, men det højeste antal, vi har haft på et døgn, har været 400, fortæller centrets leder, Valeria Wheeler, da Ekstra Bladet besøger centret.

Centret modtager asylansøgere fra Kina, Ukraine, Rusland, Iran, Afghanistan, Sri Lanka og hele Latinamerika, og om natten er gulvet fyldt med sorte fold-ud madrasser og sovende familier.

Valeria Wheeler er leder af flygtningecenteret i Eagle Pass. Foto: Jacob Araguz

Alle, der ankommer, har på forhånd overgivet sig til de amerikanske grænsebetjente og startet den officielle ansøgningsproces om at søge asyl. Nu skal de vente på at få behandlet deres sag.

Centret er derfor en slags transit, hvor de kan få noget at spise og drikke og skifte deres ofte beskidte tøj ud med et rent sæt uden at skulle betale, ligesom det er muligt at få hjælp til at bestille tog-, bus- og flybilletter til den videre rejse. De fleste bliver i fem til otte timer, andre et par dage.

Krydser grænsen højgravid

Gennem Valeria Wheelers interimistiske kontor kan man høre flere små børn, og det er langtfra sjældent, at centret også huser helt nyfødte babyer.

- Mange, der kommer her, søger et bedre liv for deres familier, så de rejser med deres helt små børn. Vi skal også tit forbi hospitalet for at hente en mor og hendes nyfødte barn, fortæller hun.

På den amerikanske side af af Rio Grande er der sat pigtrådshegn op. Iturevet tøj på hegnet vidner om forsøg på at komme igennem. Foto: Ditte Lynge

For et par år siden fik Valeria Wheeler et af de opkald fra hospitalet, hun ikke vil glemme foreløbig.

- Engang fik vi en kvinde ind, som havde forsøgt at krydse grænsen flere gange, men var blevet deporteret. Hun var højgravid, og da hun kunne mærke, at hun skulle føde, hoppede hun tilbage i floden og svømmede, alt hun kunne. Da grænsebetjente fandt hende på den anden side, havde hun barnet i armene.

- De forsøgte at deportere hende igen, men fordi barnet blev født i USA og dermed amerikansk statsborger, havde hun krav på at blive, fortæller Valeria Wheeler.

Med livet på spil

Da kvinden ankom til centeret, var hun allerede kendt som hende, der fødte i floden. Historien endte lykkeligt for kvinden og hendes barn, men sådan går det sjældent.

Rio Grande er cirka 50 meter bred mellem Piedras Negras og Eagle Pass, og selvom floden ser rolig ud på overfladen, må reddere på begge side af grænsen hver eneste dag rykke ud for at bjærge ligene af dem, der bliver taget af strømmen.

- Vandet ændrer sig hele tiden. Nogle gange har det kun ankelhøjde, andre gange er det umuligt at bunde. Sidste år var der flere, der mistede livet i floden, end der nåede den anden side i live, og på et tidspunkt fik vi opkald hver eneste dag om nye dødsfald. Det siger alt om, hvor desperate folk er, lyder det fra Valeria Wheeler, der ikke kun må hente børn på hospitalet.

- Vi har også haft en mor, der kom til os, lige efter at hendes datter var druknet i floden. Der skulle vi med hende over til lighuset og identificere hende. Det er meget tragisk. Floden er livsfarlig.